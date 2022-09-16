После того, как в Украине был официально подтвержден первый случай заболевания обезьяньей оспой, эпидемиологи включились в работу по отслеживанию контактов пациента.
Об этом в комментарии одному из ведущих украинских СМИ сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
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— В настоящее время идет установка контактных лиц, с которыми общался человек, у которого диагностировали заболевание оспой обезьян, — заявил Игорь Кузин.
По его словам, когда (и если) такие лица будут установлены, им надлежит пройти соответствующие тестирования и уйти на самоизоляцию.
Игорь Кузин также напомнил, что оспа обезьян передается при тесном контакте, в том числе и половом.