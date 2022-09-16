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Обезьянья оспа в Украине: выясняют, с кем контактировал больной

16 сентября 2022, 16:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

После того, как в Украине был официально подтвержден первый случай заболевания обезьяньей оспой, эпидемиологи включились в работу по отслеживанию контактов пациента.

Об этом в комментарии одному из ведущих украинских СМИ сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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— В настоящее время идет установка контактных лиц, с которыми общался человек, у которого диагностировали заболевание оспой обезьян, — заявил Игорь Кузин

По его словам, когда (и если) такие лица будут установлены, им надлежит пройти соответствующие тестирования и уйти на самоизоляцию.

Игорь Кузин также напомнил, что оспа обезьян передается при тесном контакте, в том числе и половом.

Источник
УНН
Теги
Игорь Кузин Мавпяча віспа Украина
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