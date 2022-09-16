Після того, як в Україні був офіційно підтверджений перший випадок захворювання на мавпячу віспу, епідеміологи включилися в роботу з відстеження контактів пацієнта.

Про це в коментарі одному з провідних українських ЗМІ повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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– Наразі йде установка контактних осіб, з якими спілкувався чоловік, у якого діагностували захворювання на віспу мавп, – заявив Ігор Кузін.

За його словами, коли (і якщо) такі особи будуть встановлені, їм належить пройти відповідні тестування і піти на самоізоляцію.

Ігор Кузін також нагадав, що віспа мавп передається при тісному контакті, в тому числі і статевому.