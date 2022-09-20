Враховуючи серйозну небезпеку подальшого масового поширення віспи мавп по всьому світу, Всесвітня організація охорони здоров’я вживає рішучих заходів щодо приборкання смертельно небезпечного вірусу.

– Мета глобальних заходів у відповідь на спалах віспи мавп полягає в тому, щоб зупинити передачу віспи мавп від людини до людини з приділенням першочергової уваги співтовариствам з високим ризиком зараження, – йдеться в резолюції ВООЗ від 24 серпня 2022 року.

У цьому ж документі вказані рекомендації ВООЗ, розроблені Стратегічною консультативною групою експертів (СКГЕ) щодо вакцин проти віспи та віспи мавп.

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Ключові моменти рекомендацій ВООЗ:

наразі масова вакцинація проти віспи мавп не потрібна і не рекомендується;

масова вакцинація проти віспи мавп не потрібна і не рекомендується; для осіб, що контактували з хворими, рекомендується постконтактна профілактична вакцинація (PEPV) з відповідною вакциною другого або третього покоління, в ідеалі протягом чотирьох днів після першого контакту, щоб запобігти почат ку захворювання;

контактували з хворими, рекомендується постконтактна профілактична вакцинація (PEPV) з відповідною вакциною другого або третього покоління, в ідеалі протягом чотирьох днів після першого контакту, щоб запобігти захворювання; первинна профілактична вакцинація (PPV) рекомендується для осіб з високим ризиком зараження;

рішення про використання вакцин проти віспи або мавпячої віспи повинні ґрунтуватися на повній оцінці ризиків і переваг в кожному конкретному випадку.

Відзначається, що за даними досліджень, вакцини від натуральної віспи діють проти віспи мавп. Їхня ефективність становить до 85%.

Вакцини проти мавпячої віспи, рекомендовані ВООЗ:

MVA-BN (Bavarian Nordic), 3-е покоління. Схвалена: США (ТМ Jynneos) 2019, Канада (Imvamune) 2019, Євросоюз (Imvanex) 2022. Схема вакцинації: дві дози з інтервалом в чотири тижні. У США в 2022 році схвалена також для дітей;

LC16 (km Biologics), 3-е покоління, Японія, 2022. Схема вакцинації: одна доза. Схвалена для дорослих і дітей;

ACAM2000 (Emergent BioSolutions), 2-е покоління, США, 2021. Схема вакцинації: одна доза. Схвален а для дорослих 18 – 6 4 років.

Відзначимо, що в рекомендаціях ВООЗ вказується, що наразі поставки вакцин другого і третього покоління недостатні для виконання поставлених перед органами охорони здоров’я світу завдань. Можливо, з цієї причини цих вакцин поки немає в Україні.

Джерело: ВООЗ