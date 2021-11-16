По итогам пилотного проекта, инициатором которого стало Министерство здравоохранения, в Киеве в течение пяти дней, с 10 до 15 ноября, в пяти аптечных учреждениях каждый желающий мог приобрести вакцину от гриппа и тут же ею привиться после предварительного осмотра врача. Всего этой услугой воспользовались 1 714 украинцев.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

— Пилотный проект показал, что спрос на вакцинацию вне лечебных заведений есть, и он довольно высокий, — отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, результаты необычного эксперимента вдохновили Минздрав на продолжение работы в этом направлении. Что вполне соответствует успешным мировым практикам.

Правда, для этого следует внести соответствующие изменения и дополнения в действующую нормативно-правовую базу.

Игорь Кузин также сообщил, что в этом сезоне в Украину будет ввезено 1,25 млн доз вакцин от гриппа разных производителей.

По информации Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года), по состоянию на 7 ноября, от гриппа вакцинировано почти 35 тыс. человек.