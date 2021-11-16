За підсумками пілотного проекту, ініціатором якого стало Міністерство охорони здоров’я, в Києві протягом п’яти днів, з 10 до 15 листопада, в п’яти аптечних установах кожен бажаючий міг придбати вакцину від грипу і тут же нею зробити щеплення після попереднього огляду лікаря. Всього цією послугою скористалися 1 714 українців.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров’я України.

– Пілотний проект показав, що попит на вакцинацію поза лікувальними закладами є, і він досить високий, – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, результати незвичайного експерименту надихнули МОЗ на продовження роботи в цьому напрямку. Що цілком відповідає успішним світовим практикам.

Щоправда, для цього слід внести відповідні зміни та доповнення до чинної нормативно-правової бази.

Ігор Кузін також повідомив, що цього сезону в Україну буде ввезено 1,25 млн доз вакцин від грипу різних виробників.

За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року), станом на 7 листопада, від грипу вакциновано майже 35 тис. осіб.