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Вакцинація

Вакцина – за гроші, укол – безкоштовно: в аптеках Києва п’ять днів щеплювали від грипу

16 Листопада 2021, 14:00
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

За підсумками пілотного проекту, ініціатором якого стало Міністерство охорони здоров’я, в Києві протягом п’яти днів, з 10 до 15 листопада, в п’яти аптечних установах кожен бажаючий міг придбати вакцину від грипу і тут же нею зробити щеплення після попереднього огляду лікаря. Всього цією послугою скористалися 1 714 українців.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров’я України.

– Пілотний проект показав, що попит на вакцинацію поза лікувальними закладами є, і він досить високий, – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, результати незвичайного експерименту надихнули МОЗ на продовження роботи в цьому напрямку. Що цілком відповідає успішним світовим практикам.

Щоправда, для цього слід внести відповідні зміни та доповнення до чинної нормативно-правової бази.

Ігор Кузін також повідомив, що цього сезону в Україну буде ввезено 1,25 млн доз вакцин від грипу різних виробників.

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За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року), станом на 7 листопада, від грипу вакциновано майже 35 тис. осіб.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Грип , Грип в Україні , МОЗ
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