Сердечные капли и капсулы могут серьезно навредить здоровью людей, которые их принимают. Очень часто в состав таких капель входят сильные успокаивающие компоненты.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем канале.

— Часто наши бабушки, когда нервничают или плохо себя чувствуют, пьют эти капли. А в состав этих капель очень часто входят сильные успокоительные, — говорит специалист.

По его словам, когда у человека болит сердце, первым делом необходимо поставить диагноз. Поэтому надо проверить:

артериальное давление;

не нарушено питание сердечной мышцы;

нет ли расстройств ритма сердца.

После обследования человеку нужно дать рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и тому подобное.

В случае возникновения симптомов человек должен прийти на консультацию к своему семейному врачу и получить нормальное лечение. Врач может помочь стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.

— Все это не для наших бабушек. Ведь они с больным сердцем капают себе капли, после чего ложатся и ждут инфаркта или инсульта. Я считаю, что сердечные капли просто убивают наших бабушек, — подчеркнул врач.

Комаровский рассказал, что такие препараты не используются ни в одной стране с цивилизованным здравоохранением. Они не входят ни в один цивилизованный протокол лечения.

Поэтому специалист призывает не заниматься самолечением, а обращаться к врачам, чтобы получить нормальную схему лечения.

Источник: Евгений Комаровский