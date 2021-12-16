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Убивают наших бабушек: Комаровский рассказал об опасности сердечных капель

16 декабря 2021, 10:27
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
лікування
Источник: Depositphotos

Сердечные капли и капсулы могут серьезно навредить  здоровью людей, которые их принимают. Очень часто в состав таких капель входят сильные успокаивающие компоненты.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем канале.

— Часто наши бабушки, когда нервничают или плохо себя чувствуют, пьют эти капли. А в состав этих капель очень часто входят сильные успокоительные, — говорит специалист.

По его словам, когда у человека болит сердце, первым делом необходимо поставить диагноз. Поэтому надо проверить:

  • артериальное давление;
  • не нарушено питание сердечной мышцы;
  • нет ли расстройств ритма сердца.

После обследования человеку нужно дать рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и тому подобное.

В случае возникновения симптомов человек должен прийти на консультацию к своему семейному врачу и получить нормальное лечение. Врач может помочь стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.

— Все это не для наших бабушек. Ведь они с больным сердцем капают себе капли, после чего ложатся и ждут инфаркта или инсульта. Я считаю, что сердечные капли просто убивают наших бабушек, — подчеркнул врач.

Комаровский рассказал, что такие препараты не используются ни в одной стране с цивилизованным здравоохранением. Они не входят ни в один цивилизованный протокол лечения.

Поэтому специалист призывает не заниматься самолечением, а обращаться к врачам, чтобы получить нормальную схему лечения.

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Источник: Евгений Комаровский

Теги
Євген Комаровський , бабусі , поради лікаря , Серце
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