Про це розповів лікар Євген Комаровський на своєму каналі.

Серцеві краплі та капсули можуть серйозно зашкодити здоров’ю людей, які їх приймають. Дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.

– Часто наші бабусі, коли нервуються або ж погано почуваються, п’ють ці краплі. А до складу цих крапель дуже часто входять сильні заспокійливі, – каже спеціаліст.

За його словами, коли у людини болить серце, насамперед необхідно поставити діагноз. Тому треба перевірити:

артеріальний тиск;

чи не порушено живлення серцевого м’яза;

чи немає розладів ритму серця.

Після обстеження людині потрібно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі тощо.

У разі виникнення симптомів людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря та отримати нормальне лікування. Лікар може допомогти стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м’яза, стабілізувати ритм серця.

– Все це не для наших бабусь. Адже вони з хворим серцем капають собі краплі, після чого лягають і чекають інфаркту або інсульту. Я вважаю, що серцеві краплі просто вбивають наших бабусь, – наголосив лікар.

Комаровський розповів, що такі препарати не використовуються в жодній країні з цивілізованою охороною здоров’я. Вони не входять в жоден цивілізований протокол лікування.

Тому спеціаліст закликає не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів, щоб отримати нормальну схему лікування.

Джерело: Євген Комаровський