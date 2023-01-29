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Ученые доказали неэффективность интервального голодания и рассказали, что влияет на вес

29 января 2023, 10:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ученые доказали неэффективность интервального голодания и рассказали, что влияет на вес
Источник: Depositphotos

Ученые Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в ходе исследования выяснили, что интервальное голодание является неэффективной стратегией похудения и что на вес на самом деле влияет меньшее количество приемов пищи.

Сообщается, что во время научного эксперимента ученые в течение шести лет наблюдали за пищевыми привычками 550 человек.

Выяснилось, что на изменение веса больше всего влияет размер порции и частота еды, а не интервал между ними. Таким образом, ученые опровергли популярную идею интервального голодания как полезную стратегию для понижения веса.

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Отмечается, что каждый участник использовал программу для смартфона, чтобы записывать время сна, пробуждение и прием пищи в течение нескольких недель.

— Это позволило отслеживать время от пробуждения до первого приема пищи и время от последнего приема пищи до сна, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никакой связи между временем ежедневного приема пищи и изменениями веса не наблюдалось. Таким образом, неважно, ел участник всю еду в течение короткого или более длительного периода.

— Что действительно имело значение для веса, так это общее количество средних и больших приемов пищи. Результаты показали, что простое сокращение порции и уменьшение количества приемов пищи приводит к потере веса, — отмечают ученые.

Интервальное голодание – диетическая стратегия, когда человек питается только в течение короткого промежутка времени. Например, при методе 16 на 8 не едят в течение 16 часов, а завтракают, обедают и ужинают в течение восьми часов.

Источник: American Heart Association

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Голодування Наукові дослідження Похудение
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