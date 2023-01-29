Вчені Медичної школи Університету Джона Хопкінса під час дослідження з’ясували, що інтервальне голодування є неефективною стратегією схуднення і що на вагу насправді впливає менша кількість прийомів їжі.

Повідомляється, що під час наукового експерименту вчені протягом шести років спостерігали за харчовими звичками 550 осіб.

З’ясувалося, що на зміну ваги найбільше впливає розмір порції і частота їжі, а не інтервал між ними. Таким чином, вчені спростували популярну ідею інтервального голодування як корисну стратегію зниження ваги.

Зараз дивляться

Зазначається, що кожен учасник використовував програму для смартфона, щоб записувати час сну, пробудження і прийом їжі протягом декількох тижнів.

– Це дозволило відстежувати час від пробудження до першого прийому їжі і час від останнього прийому їжі до сну, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ніякого зв’язку між часом щоденного прийому їжі і змінами ваги не спостерігалося. Таким чином, неважливо, їв учасник всю їжу протягом короткого або більш тривалого періоду.

– Що дійсно мало значення для ваги, так це загальна кількість середніх і великих прийомів їжі. Результати показали, що просте скорочення порції і зменшення кількості прийомів їжі призводить до втрати ваги, – відзначають вчені.

Інтервальне голодування – дієтична стратегія, коли людина харчується тільки протягом короткого проміжку часу. Наприклад, при методі 16 на 8 не їдять протягом 16 годин, а снідають, обідають і вечеряють протягом восьми годин.

Джерело: American Heart Association