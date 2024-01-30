Новое исследование итальянских ученых показало, что нездоровый образ жизни, в частности питание вредной пищей и употребление алкоголя, на 40% ускоряет риск смерти от рака кишечника.

Поражает молодых

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных типов онкологических заболеваний органов пищеварительной системы. Согласно результатам исследования, на ранних стадиях болезнь имеет более агрессивный характер и меньшие шансы на выживание у молодых пациентов по сравнению с людьми старшего возраста.

Итальянские исследователи прогнозируют, что в этом году смертность в Великобритании может вырасти на 26% среди мужчин и на 39% среди женщин в возрасте от 25 до 49 лет по сравнению с 2018 годом.

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Основные факторы риска — нездоровый образ жизни, неправильное питание, в частности присутствие в рационе большого количества красного мяса и обработанных продуктов, недостаточная физическая активность, избыточный вес, курение, употребление алкоголя.

— Однако страны, где потребление алкоголя сократилось, например, Франция и Италия, не испытали заметного роста смертности от этого рака, — говорит профессор Карло Ла Веккиа из Миланского университета.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Если человек чувствует боль и вздутие живота, сильную усталость без уважительных причин, резко теряет вес, медики советуют обратиться за консультацией к врачу.

Ранняя диагностика и регулярные скрининговые тесты, такие как колоноскопия, могут значительно снизить риск развития рака толстой кишки, а также помочь вовремя выявить болезнь и увеличить шансы на успешное лечение и выживание.

Источник: The Sun