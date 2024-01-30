Рак кишківника є одним з найбільш поширених типів онкологічних захворювань органів травної системи. Згідно з результатами дослідження, на ранніх стадіях хвороба має більш агресивний характер та менші шанси на виживання у молодих пацієнтів порівняно з людьми старшого віку.

Італійські дослідники прогнозують, що цього року смертність у Великій Британії може зрости на 26% серед чоловіків і на 39% серед жінок віком від 25 до 49 років порівняно з 2018 роком.

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Основні фактори ризику – нездоровий спосіб життя, неправильне харчування, зокрема присутність у раціоні чималої кількості червоного м’яса та оброблених продуктів, недостатня фізична активність, надмірна вага, куріння, вживання алкоголю.

— Однак країни, де споживання алкоголю скоротилося, наприклад, Франція та Італія, не зазнали помітного зростання смертності від цього раку, — каже професор Карло Ла Веккіа з Міланського університету.

Симптоми, на які варто звернути увагу