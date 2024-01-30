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Вчені довели, що алкоголь та шкідлива їжа на 40% підвищують ризик смерті від раку кишківника

30 Січня 2024, 12:35
Марина Мелехова редактор
їжа, дієта, фастфуд
Джерело: Unsplash

Нове дослідження італійських науковців показало, що нездоровий спосіб життя, зокрема харчування шкідливою їжею та вживання алкоголю, на 40% прискорює ризик смерті від раку кишківника.

Вражає молодих

Рак кишківника є одним з найбільш поширених типів онкологічних захворювань органів травної системи. Згідно з результатами дослідження, на ранніх стадіях хвороба має більш агресивний характер та менші шанси на виживання у молодих пацієнтів порівняно з людьми старшого віку.

Італійські дослідники прогнозують, що цього року смертність у Великій Британії може зрости на 26% серед чоловіків і на 39% серед жінок віком від 25 до 49 років порівняно з 2018 роком.

Зараз дивляться

Основні фактори ризику – нездоровий спосіб життя, неправильне харчування, зокрема присутність у раціоні чималої кількості червоного м’яса та оброблених продуктів, недостатня фізична активність, надмірна вага, куріння, вживання алкоголю.

— Однак країни, де споживання алкоголю скоротилося, наприклад, Франція та Італія, не зазнали помітного зростання смертності від цього раку, — каже професор Карло Ла Веккіа з Міланського університету.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Якщо людина відчуває біль і здуття живота, сильну втому без поважних причин, різко втрачає вагу, медики радять звернутися за консультацією до лікаря.

Рання діагностика та регулярні скринінгові тести, як-от колоноскопія, можуть значно знизити ризик розвитку раку товстої кишки, а також допомогти вчасно виявити хворобу та збільшити шанси на успішне лікування та виживання.

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Джерело: The Sun

Теги
Італія Велика Британія Лікування раку Наукові дослідження науковці Онкологія Смерть
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