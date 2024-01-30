Нове дослідження італійських науковців показало, що нездоровий спосіб життя, зокрема харчування шкідливою їжею та вживання алкоголю, на 40% прискорює ризик смерті від раку кишківника.
Вражає молодих
Рак кишківника є одним з найбільш поширених типів онкологічних захворювань органів травної системи. Згідно з результатами дослідження, на ранніх стадіях хвороба має більш агресивний характер та менші шанси на виживання у молодих пацієнтів порівняно з людьми старшого віку.
Італійські дослідники прогнозують, що цього року смертність у Великій Британії може зрости на 26% серед чоловіків і на 39% серед жінок віком від 25 до 49 років порівняно з 2018 роком.
Основні фактори ризику – нездоровий спосіб життя, неправильне харчування, зокрема присутність у раціоні чималої кількості червоного м’яса та оброблених продуктів, недостатня фізична активність, надмірна вага, куріння, вживання алкоголю.
— Однак країни, де споживання алкоголю скоротилося, наприклад, Франція та Італія, не зазнали помітного зростання смертності від цього раку, — каже професор Карло Ла Веккіа з Міланського університету.
Симптоми, на які варто звернути увагу
Якщо людина відчуває біль і здуття живота, сильну втому без поважних причин, різко втрачає вагу, медики радять звернутися за консультацією до лікаря.
Рання діагностика та регулярні скринінгові тести, як-от колоноскопія, можуть значно знизити ризик розвитку раку товстої кишки, а також допомогти вчасно виявити хворобу та збільшити шанси на успішне лікування та виживання.
Джерело: The Sun