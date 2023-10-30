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Понад 90% точності: простий аналіз калу може виявити рак кишківника

30 Жовтня 2023, 18:00
Марина Мелехова редактор
хвороба крона
Джерело: Pexels

Американські дослідники розробили новий надійний метод діагностики раку кишківника в домашніх умовах. На відміну від дорогої колоноскопії він потребує лише спеціального контейнеру, який можна відправити поштою або кур’єром.

У лабораторії зразок аналізу перевіряють на наявність клітин раку кишківника. Таку перевірку пройшли понад 14 тис. громадян США віком від 45 до 90 років, у 46% випадків було виявлено онкологічне захворювання на ранній стадії.

Розробники сподіваються, що простий тест з точністю 94% зможе замінити інші дорогі і дуже неприємні методи діагностування.

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Крім того, тривають ще дослідження з мурахами, які за компонентами сечі здатні виявляти ракові клітини.

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Джерело: New Scientist

Теги
аналізи Онкологія онкохворі хвороба
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