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Швидко ходити – довго жити. Вчені довели, що рух зменшує ризик смертності від раку та хвороб серця на 60%

20 Жовтня 2023, 13:26
Ольга Боднарчук редактор
Швидко ходити – довго жити. Вчені довели, що рух зменшує ризик смертності від раку та хвороб серця на 60%
Джерело: Pexels

Дослідження показали, що люди, які ходять швидко мають на 70% менше ризиків померти від проблем зі здоров’я, ніж ті хто люблять рухатися повільно.

Дослідження тривало більше 10 років. Весь цей час науковці спостерігали за майже 400 тис. британцями.

Дослідники з Університету Лестера виявили, що у людей, які швидко ходять ризик смерті від раку на 25% менше, ніж у тих, хто надає перевагу повільним прогулянкам.

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Також серцево-судинні захворювання викликають на 60% менше смертей у людей, що полюбляють швидко рухатися, ніж у їх антиподів.

Всі учасники дослідження класифікували свій темп ходьби на повільний, середній та швидкий.

Повільна хода означала менше ніж три милі за годину, середня від трьох до чотирьох милі за годину, швидка більше чотирьох миль на годину.

Також результат дослідження показав, що найпомітніше зниження ризику смертності від швидкої ходьби відбувається у людей віком від 75 років.

Головний автор дослідження, доктор Джонатан Голдні зазначив, що він разом з командою заохочують людей прискорювати свій темп ходьби, щоб збільшити тривалість їхнього життя.

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Джерело: The Telegraph

Теги
Довголіття Заняття спортом Смерть хвороби
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