Исследования показали, что люди, которые ходят быстро, имеют на 70% меньше рисков умереть от проблем со здоровьем, чем те, кто любит двигаться медленно.

Исследование длилось более 10 лет. Все это время ученые наблюдали за почти 400 тыс. британцев.

Исследователи из Университета Лестера обнаружили, что у людей, которые быстро ходят, риск смерти от рака на 25% меньше, чем у тех, кто предпочитает медленные прогулки.

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Также сердечно-сосудистые заболевания вызывают на 60% меньше смертей у людей, любящих быстро двигаться, чем у их антиподов.

Все участники исследования классифицировали свой темп ходьбы на медленный, средний и быстрый.

Медленная походка означала менее трех миль в час, средняя от трех до четырех миль в час, быстрая — более четырех миль в час.

Также результат исследования показал, что самое заметное снижение риска смертности от быстрой ходьбы происходит у людей в возрасте от 75 лет.

Главный автор исследования, доктор Джонатан Голдни отметил, что он вместе с командой поощряют людей ускорять свой темп ходьбы, чтобы увеличить продолжительность их жизни.

Источник: The Telegraph