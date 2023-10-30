Американские исследователи разработали новый надежный метод диагностики рака кишечника в домашних условиях. В отличие от дорогостоящей колоноскопии он требует лишь специального контейнера, который можно отправить по почте или курьером.

В лаборатории образец анализа проверяют на наличие клеток рака кишечника. Таким образом проверку прошли более 14 тыс. граждан США в возрасте от 45 до 90 лет, в 46% случаев было выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии.

Разработчики надеются, что простой тест с точностью 94% сможет заменить другие дорогие и очень неприятные методы диагностирования.

Кроме того, продолжаются еще исследования с муравьями, которые по компонентам мочи способны выявлять раковые клетки.

Источник: New Scientist