Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Более 90% точности: простой анализ кала может выявить рак кишечника

30 октября 2023, 18:00
Марина Мелехова редактор ленты
хвороба крона
Источник: Pexels

Американские исследователи разработали новый надежный метод диагностики рака кишечника в домашних условиях. В отличие от дорогостоящей колоноскопии он требует лишь специального контейнера, который можно отправить по почте или курьером.

В лаборатории образец анализа проверяют на наличие клеток рака кишечника. Таким образом проверку прошли более 14 тыс. граждан США в возрасте от 45 до 90 лет, в 46% случаев было выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии.

Разработчики надеются, что простой тест с точностью 94% сможет заменить другие дорогие и очень неприятные методы диагностирования.

Сейчас смотрят

Кроме того, продолжаются еще исследования с муравьями, которые по компонентам мочи способны выявлять раковые клетки.

Читайте также:
Более 90% точности: простой анализ кала может выявить рак кишечникаБыстро ходить — долго жить. Ученые доказали, что движение уменьшает риск смертности от рака и болезней сердца на 60%

Источник: New Scientist

Теги
аналізи Онкология онкохворі хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь