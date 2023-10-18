По результатам нового исследования, откладывать будильник утром на несколько минут, и дремать — полезно для самочувствия и производительности.

Ученые говорят, несколько минут дополнительного сна помогают человеку стать более бодрым и активным утром.

Доктор Тина Сунделин добавила, если вы любите вздремнуть утром, не отказывайтесь от этого.

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Ученые объясняют пользу от утренней дремоты тем, что вы избегаете фазы быстрого сна, именно тогда снятся сны.

В исследовании сравнивали память, концентрацию и математические навыки участников, которые дополнительно дремали после будильника, и тех, кто резко проснулся.

Результаты показали положительный эффект от дополнительного дремоты.

Ученые проанализировали привычки 1 732 взрослых, и обнаружили, что более чем две трети, хотя бы иногда, откладывают будильник, чтобы поспать еще несколько минут.

Дополнительный сон может длиться до 180 мин, но в среднем составляет 22 мин.

Тина Сунделин говорит, если первый будильник прерывает глубокий или быстрый сон, дремота помогает достичь более легкой стадии сна перед пробуждением. Это облегчает пробуждение и уменьшает сонливость.

Источник: Journal of Sleep Research