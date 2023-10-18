За результатами нового дослідження, відкладати будильник вранці на кілька хвилин, та дрімати корисно для самопочуття та продуктивності.

Науковці кажуть, кілька хвилин додаткового сну допомагають людині стати більш пильною та активною зранку.

Доктор Тіна Сунделін додала, якщо ви любите подрімати вранці, не відмовляйтесь від цього.

Зараз дивляться

Вчені пояснюють користь від ранкової дрімоти тим, що ви уникаєте фази швидкого сну, саме тоді сняться сни.

У дослідженні порівнювали пам’ять, концентрацію та математичні навички учасників, які додатково дрімали після будильника, та тих, хто різко прокинувся.

Результати показали позитивний ефект від додаткового дрімання.

Вчені проаналізували звички 1 732 дорослих, та виявили, що більше ніж дві третини, хоча б іноді, відкладають будильник, щоб поспати ще кілька хвилин.

Додатковий сон може тривати до 180 хв, але в середньому становить 22 хв.

Тіна Сунделін каже, якщо перший будильник перериває глибокий чи швидкий сон, дрімання допомагає досягти легшої стадії сну перед прокиданням. Це полегшує пробудження та зменшує сонливість.

Джерело: Journal of Sleep Research