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Ученые назвали новые клинические симптомы оспы обезьян

22 июля 2022, 14:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В ходе исследования, проведенного британскими учеными, были выявлены новые клинические симптомы инфекции оспы обезьян, которые помогут в диагностике и в замедлении темпов распространения инфекции.

Хотя половая близость является наиболее вероятным путем передачи в большинстве случаев обезьяньей оспы, исследователи подчеркивают: вирус может передаваться при любом тесном физическом контакте через крупные дыхательные капли и, возможно, даже через одежду и другие поверхности.

Отмечается, что многие из инфицированных людей, рассмотренных в исследовании, имели симптомы, которые не признаются в современных медицинских определениях оспы обезьян. Эти симптомы включают единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе. 

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По словам ученых, клинические симптомы сходны с симптомами инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и могут легко привести к ошибочному диагнозу. У некоторых людей анальные и оральные симптомы приводили к госпитализации людей для лечения боли и затрудненного глотания. 

Вот почему так важно, чтобы эти новые клинические симптомы были распознаны, а медики были обучены тому, как выявлять болезнь и лечить инфекцию. Ведь неправильный диагноз может замедлить ее обнаружение и помешать усилиям по контролю за распространением вируса. 

Таким образом, исследование приведет к увеличению числа диагностируемых случаев обезьяньей оспы у лиц из групп риска с традиционными симптомами ИППП, уверены ученые.

Источник
MedicalXpress
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