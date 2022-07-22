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Вчені назвали нові клінічні симптоми віспи мавп

22 Липня 2022, 14:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

В ході дослідження, проведеного британськими вченими, були виявлені нові клінічні симптоми інфекції віспи мавп, які допоможуть в діагностиці і в уповільненні темпів поширення інфекції.

Хоча статева близькість є найбільш імовірним шляхом передачі в більшості випадків мавпячої віспи, дослідники підкреслюють: вірус може передаватися при будь-якому тісному фізичному контакті через великі дихальні краплі і, можливо, навіть через одяг та інші поверхні.

Відзначається, що багато хто з інфікованих людей, розглянутих в дослідженні, мали симптоми, які не визнаються в сучасних медичних визначеннях віспи мавп. Ці симптоми включають поодинокі ураження статевих органів і виразки в роті або анусі.

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За словами вчених, клінічні симптоми схожі з симптомами інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), і можуть легко призвести до помилкового діагнозу. У деяких людей анальні та оральні симптоми призвели до госпіталізації людей для лікування болю та утруднення з ковтанням.

Ось чому так важливо, щоб ці нові клінічні симптоми були розпізнані, а медики були навчені тому, як виявляти хворобу і лікувати інфекцію. Адже неправильний діагноз може уповільнити її виявлення і перешкодити зусиллям з контролю за поширенням вірусу.

Таким чином, дослідження призведе до збільшення числа діагностованих випадків мавпячої віспи у осіб з груп ризику з традиційними симптомами ІПСШ, впевнені вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Мавпяча віспа Наукові дослідження науковці
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