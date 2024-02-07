Ученые нашли объяснение, почему люди с голубыми глазами лучше видят в темноте, чем те, у кого темные глаза. Команда британских исследователей из Ливерпульского университета Джона Мурса во главе с Киококо Ямагути выяснила, что организм голубоглазых просто вырабатывает меньше меланина.

Темные глаза против голубых

По данным Американской академии офтальмологии (AAO), 45% людей на планете имеют карие глаза, 27% — голубые, остальные — их комбинации.

За исключением азиатских наций, где младенцы рождаются с карими глазами, дети других этнических групп могут появляться на свет со светлыми. Это свидетельствует об отсутствии меланина в радужке.

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Примерно с трех месяцев, когда организм начинает вырабатывать меланин, цвет глаз меняется. Современные исследования показывают, что в этом сложном процессе участвуют 16 генов.

Но оказывается, еще 10 тыс. лет назад людей с голубыми глазами вообще не существовало. Ученые установили, что их обладатели появились в Черноморском регионе Юго-Восточной Европы вследствие генных мутаций, которые передали своим потомкам.

Свет и тьма

У светлоглазых меньше меланина, чем у людей с карими глазами, поэтому они лучше видят ночью. Проблема заключается в том, что им не хватает пигмента в центральной части глаза, когда свет проходит через зрачок, чтобы добраться до сетчатки.

Поэтому голубые глаза действительно могут стать преимуществом в темноте, но качество зрения зависит также от индивидуальных особенностей организма.

Источник: New Scientist