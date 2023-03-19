Американские эксперты в своем Отчете по пищевым продуктам и питанию “Диета и здоровье”, рассказали, в частности, почему магазинный майонез полезнее, чем домашний.

— Майонез часто появляется в нашем рационе: в салатах, горячих блюдах, супах и сэндвичах. Часто люди его делают сами, потому что думают, что так полезнее, — отмечают специалисты.

Они объяснили, что майонез – это смесь масла, яичного желтка, кислой жидкости, например лимонного сока или уксуса, и часто небольшого количества горчицы.

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Хитрость приготовления майонеза заключается в эмульгировании – процессе объединения двух трудно смешивающихся веществ.

По словам экспертов, полезным или вредным майонез делает качество ингредиентов и количество сахара и соли, консервантов и усилителей вкуса в составе. Специалисты сделали акцент именно на качестве.

— Домашний майонез связан с риском заражения сальмонеллезом. Именно поэтому не рекомендуется употреблять сырые яйца, которые не были приготовлены или недоварены, — советую специалисты.

По их словам, для того, чтобы домашний майонез был безопасен для вас и близких, при его приготовлении следует использовать только пастеризованные яйца или яичные продукты.

В состав майонеза также входят кислоты, снижающие уровень бактерий, например уксус или лимонный сок. Но надеяться на этот факт не стоит: невзирая на кислоты в составе, домашний майонез может содержать бактерии сальмонеллы.

Кроме того, майонез в основном состоит из растительного масла, а значит содержит много жира и калорий. Итак, при выборе майонеза вам нужно будет учитывать свои цели в диете.

Однако майонез обладает и полезными для здоровья свойствами. Он содержит витамин Е, который поддерживает здоровье сердца и витамин К, который важен для свертывания крови.

Майонез также можно приготовить из полезных жиров, например из льняного масла, содержащих омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье мозга, сердца и кожи. Хранить такой продукт в холодильнике можно не дольше 3-4 дней.

Источник: NIH