Американські експерти у своєму Звіті з харчових продуктів і харчування “Дієта і здоров’я”, розповіли, зокрема, чому магазинний майонез корисніше, ніж домашній.

– Майонез часто з’являється в нашому раціоні: в салатах, гарячих стравах, супах і сендвічах. Часто люди його роблять самі, бо думають, що так корисніше, – зазначають фахівці.

Вони пояснили, що майонез – це суміш олії, яєчного жовтка, кислої рідини, наприклад лимонного соку або оцту, і часто трохи гірчиці.

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Хитрість приготування майонезу полягає в емульгуванні – процесі об’єднання двох речовин, що важко змішуються.

За словами експертів, корисним або шкідливим майонез робить якість інгредієнтів і кількість цукру і солі, консервантів і підсилювачів смаку в складі. Фахівці зробили акцент саме на якості.

– Домашній майонез пов’язаний з ризиком зараження на сальмонельоз. Саме тому не рекомендується вживати сирі яйця, які не були приготовлені або недоварені, – раджу фахівці.

За їхніми словами, для того, щоб домашній майонез був безпечний для вас і близьких, при його приготуванні слід використовувати тільки пастеризовані яйця або яєчні продукти.

До складу майонезу також входять кислоти, що знижують рівень бактерій, наприклад оцет або лимонний сік. Але сподіватися на цей факт не варто: незважаючи на кислоти в складі, домашній майонез може містити бактерії сальмонели.

Крім того, майонез в основному складається з рослинного масла, а значить містить багато жиру і калорій. Отже, при виборі майонезу вам потрібно буде враховувати свої цілі в дієті.

Однак майонез володіє і корисними для здоров’я властивостями. Він містить вітамін Е, який підтримує здоров’я серця і вітамін K, який важливий для згортання крові.

Майонез також можна приготувати з корисних жирів, таких як лляна олія, що містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я мозку, серця та шкіри. Зберігати такий продукт в холодильнику можна не довше 3-4 днів.

Джерело: NIH