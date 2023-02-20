Зазвичай на Великдень українці готують багато страв, зокрема ковбасу та м’ясо. До такої їжі на святковому столі обов’язково мають бути салати, бажано без майонезу, щоб зайвий раз не перевантажити шлунок.

Факти ICTV підготували три рецепти салатів без майонезу на Великдень 2023 для тих, хто турбується про свою фігуру.

Рецепти салатів без майонезу до Великодня 2023

Салат Ніцца

Інгерієнти на дві порції:

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стручкова зелена квасоля – 100 грамів;

жменя маслин;

два великих яйця;

банка консервованого тунця у власному соку;

жменя помідорів чері (можна замінити звичайними);

пучок петрушки;

бальзамічний оцет та гірчиця діжонська – по 1 ст. л. ;

оливкова олія – 2-4 ст. л.

Приготування:

Квасолю відварити, поки не стане трохи м’якою, відкинути на друшляк та підставити під крижану воду – щоб зберігся зелений колір. Яйця зварити протягом 4-5 хв, почистити, розрізати на половинки. Помідори розрізати на дві частини. Для заправки змішати оцет, гірчицю та олію. У миску викласти квасолю, маслини, тунець, помідори, залити заправкою, посолити та поперчити, перемішати. Готовий салат розкласти у тарілки, зверху викласти яйце та петрушку.

Салат Бахор

Інгредієнти:

яловичина – 300 грамів;

два помідори;

два свіжих огірка;

одна цибулина;

зубчик часнику;

твердий сири – 100 грамів;

три яйця;

пучок зелені (кріп, петрушка);

йогурт або сметана – на ваш смак;

сіль та перець.

Приготування:

Яловичину відварити у підсоленій воді протягом години, коли охолоне – нарізати кубиками. Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити проточною водою для видалення зайвої гіркоти. Яйця зварити, охолодити та нарізати кубиками. Огірки і помідори нарізати тонкою соломкою, викласти у глибоку миску, додати цибулю та подрібнений часник. До овочів додати м’ясо та яйця. Натерти на тертці твердий сир, подрібнити зелень і додати в салат. Салат поперчити і посолити за смаком, заправити сметаною або йогуртом.

Суперзелений салат

Складові:

спаржа – 250 г;

один кабачок/цукіні, нарізаний дуже тонкими смужками;

1/2 чашки квасолі – 35 г;

1/2 чашки гороху – 35 г;

жменя свіжого листя м’яти;

три чашки свіжого шпинату – 60 г;

1/2 чашки неочищеного солодкого гороху – 35 г;

по 2 ст. л. підсмажених фісташок і кедрових горішків.

Соус:

сік та цедра половини апельсина;

сік половини лайма;

сушений чилі – 1 ч. л. ;

ріпакова або оливкова олія – 2 ст. л.;

дрібка морської солі;

дрібка меленого чорного перцю.

Приготування: