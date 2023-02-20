Обычно на Пасху украинцы готовят много блюд, в том числе колбасу и мясо. К такой пище на праздничном столе обязательно должны быть салаты, желательно без майонеза, чтобы лишний раз не перегрузить желудок.

Факты ICTV подготовили три рецепта салатов без майонеза на Пасху 2023 для тех, кто беспокоится о своей фигуре.

Рецепты салатов без майонеза к Пасхе 2023

Салат Ницца

Ингредиенты на две порции:

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стручковая зеленая фасоль — 100 граммов;

горсть маслин;

два больших яйца;

банка консервированного тунца в собственном соку

горсть помидоров черри (можно заменить обычными);

пучок петрушки;

бальзамический уксус и горчица дижонская — по 1 ст. л. ;

оливковое масло — 2-4 ст. л.

Приготовление:

Фасоль отварить, пока не станет немного мягкой, откинуть на дуршлаг и подставить под ледяную воду – чтобы сохранился зеленый цвет. Яйца сварить в течение 4-5 минут, почистить, разрезать на половинки. Помидоры разрезать на две части. Для заправки смешать уксус, горчицу и масло. В миску выложить фасоль, маслины, тунец, помидоры, залить заправкой, посолить и поперчить, перемешать. Готовый салат разложить по тарелкам, сверху выложить яйцо и петрушку.

Салат Бахор

Ингредиенты:

говядина — 300 граммов;

два помидора;

два свежих огурца;

одна луковица;

зубчик чеснока;

твердый сыры — 100 граммов;

три яйца;

пучок зелени (укроп, петрушка);

йогурт или сметана-на ваш вкус;

соль и перец.

Приготовление:

Говядину отварить в подсоленной воде в течение часа, когда остынет – нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи. Яйца сварить, охладить и нарезать кубиками. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок. К овощам добавить мясо и яйца. Натереть на терке твердый сыр, измельчить зелень и добавить в салат. Салат поперчить и посолить по вкусу, заправить сметаной или йогуртом.

Суперзеленый салат

Ингредиенты:

пачка спаржи – 250 г;

один кабачок/цуккини, нарезанный очень тонкими полосками;

1/2 чашки фасоли – 35 г;

1/2 чашки гороха – 35 г;

горсть свежих листьев мяты;

три чашки свежего шпината – 60 г;

1/2 чашки неочищенного сладкого гороха – 35 г;

по 2 ст. л. поджаренных фисташек и кедровых орешков.

Соус:

сок и цедра половины апельсина;

сок половины лайма;

сушеный чили — 1 ч. л. ;

рапсовое или оливковое масло — 2 ст. л.;

щепотка морской соли;

щепотка молотого черного перца.

Приготовление: