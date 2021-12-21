Новый год — не повод забывать о правильном питании. Тем более есть немало рецептов полезных и более низкокалорийных блюд, чем традиционные праздничные салаты.

Кстати, даже оливье, шубу и мимозу можно сделать полезными и более диетическими, если убрать из них майонез и заменить некоторые компоненты.

Консультант по питанию Владимир Голокоз поделился полезными рецептами новогодних салатов.

Оливье

Ингредиенты

200 г куриной грудки

2 яйца

1 авокадо

1 морковь

200 г зеленого горошка

2 свежих огурца

пучок зеленого лука

200 г греческого йогурта

соль

перец

Приготовление

Куриную грудку и морковь отварить или запечь. Яйца отварить. Все ингредиенты измельчить, высыпать в тарелку и перемешать. Заправить греческим йогуртом, посолить и поперчить по вкусу.

КБЖУ на порцию — 231 ккал, белки – 19 г, жиры – 12 г, углеводы – 10 г.

Шуба

Ингредиенты

200 г филе сельди слабосоленой

200 г вареной моркови

200 г вареной свеклы

3 вареных яйца

1 авокадо

200 г греческого йогурта

1 ч. л. горчицы

соль

перец

Приготовление

Приготовить заправку – для этого смешать йогурт, горчицу, соль и перец. Все овощи натереть на терке, рыбу порезать. Выложить ингредиенты слоями – авокадо, сельдь, морковь, яйца, свекла. Каждый слой смазать заправкой.

КБЖУ на порцию – 289 ккал, белки – 14 г, жиры- 18 г, углеводы – 14 г.

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Мимоза

Ингредиенты

180 г тунца в собственном соку

200 г вареной моркови

200 г репчатого лука

4 вареных яйца

200 г греческого йогурта

соль

перец

лимонный сок

Приготовление

Приготовить соус – смешать греческий йогурт, соль, перец и лимонный сок. Измельчить овощи с помощью терки или ножа. Выложить ингредиенты слоями – тунец, лук, яйца, морковь. Каждый слой смазать соусом.

КБЖУ на порцию – 252 ккал, белки – 23 г, жиры – 11 г, углеводы – 13 г.