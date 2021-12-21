Новый год — не повод забывать о правильном питании. Тем более есть немало рецептов полезных и более низкокалорийных блюд, чем традиционные праздничные салаты.
Кстати, даже оливье, шубу и мимозу можно сделать полезными и более диетическими, если убрать из них майонез и заменить некоторые компоненты.
Консультант по питанию Владимир Голокоз поделился полезными рецептами новогодних салатов.
Оливье
Ингредиенты
- 200 г куриной грудки
- 2 яйца
- 1 авокадо
- 1 морковь
- 200 г зеленого горошка
- 2 свежих огурца
- пучок зеленого лука
- 200 г греческого йогурта
- соль
- перец
Приготовление
- Куриную грудку и морковь отварить или запечь.
- Яйца отварить.
- Все ингредиенты измельчить, высыпать в тарелку и перемешать.
- Заправить греческим йогуртом, посолить и поперчить по вкусу.
КБЖУ на порцию — 231 ккал, белки – 19 г, жиры – 12 г, углеводы – 10 г.
Шуба
Ингредиенты
- 200 г филе сельди слабосоленой
- 200 г вареной моркови
- 200 г вареной свеклы
- 3 вареных яйца
- 1 авокадо
- 200 г греческого йогурта
- 1 ч. л. горчицы
- соль
- перец
Приготовление
- Приготовить заправку – для этого смешать йогурт, горчицу, соль и перец.
- Все овощи натереть на терке, рыбу порезать.
- Выложить ингредиенты слоями – авокадо, сельдь, морковь, яйца, свекла.
- Каждый слой смазать заправкой.
КБЖУ на порцию – 289 ккал, белки – 14 г, жиры- 18 г, углеводы – 14 г.
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Мимоза
Ингредиенты
- 180 г тунца в собственном соку
- 200 г вареной моркови
- 200 г репчатого лука
- 4 вареных яйца
- 200 г греческого йогурта
- соль
- перец
- лимонный сок
Приготовление
- Приготовить соус – смешать греческий йогурт, соль, перец и лимонный сок.
- Измельчить овощи с помощью терки или ножа.
- Выложить ингредиенты слоями – тунец, лук, яйца, морковь.
- Каждый слой смазать соусом.
КБЖУ на порцию – 252 ккал, белки – 23 г, жиры – 11 г, углеводы – 13 г.