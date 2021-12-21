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Їжа

Без майонеза — как приготовить полезные оливье, шубу и мимозу

21 декабря 2021, 17:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Без майонеза — как приготовить полезные оливье, шубу и мимозу

Новый год — не повод забывать о правильном питании. Тем более есть немало рецептов полезных и более низкокалорийных блюд, чем традиционные праздничные салаты.

Кстати, даже оливье, шубу и мимозу можно сделать полезными и более диетическими, если убрать из них майонез и заменить некоторые компоненты.

Консультант по питанию Владимир Голокоз поделился полезными рецептами новогодних салатов.

новый год еда

Оливье

Ингредиенты

  • 200 г куриной грудки
  • 2 яйца
  • 1 авокадо
  • 1 морковь
  • 200 г зеленого горошка
  • 2 свежих огурца
  • пучок зеленого лука
  • 200 г греческого йогурта
  • соль
  • перец

Приготовление

  1. Куриную грудку и морковь отварить или запечь.
  2. Яйца отварить.
  3. Все ингредиенты измельчить, высыпать в тарелку и перемешать.
  4. Заправить греческим йогуртом, посолить и поперчить по вкусу.

КБЖУ на порцию — 231 ккал, белки – 19 г, жиры – 12 г, углеводы – 10 г.

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Шуба

Ингредиенты

  • 200 г филе сельди слабосоленой
  • 200 г вареной моркови
  • 200 г вареной свеклы
  • 3 вареных яйца
  • 1 авокадо
  • 200 г греческого йогурта
  • 1 ч. л. горчицы
  • соль
  • перец

Приготовление

  1. Приготовить заправку – для этого смешать йогурт, горчицу, соль и перец.
  2. Все овощи натереть на терке, рыбу порезать.
  3. Выложить ингредиенты слоями – авокадо, сельдь, морковь, яйца, свекла.
  4. Каждый слой смазать заправкой.

КБЖУ на порцию – 289 ккал, белки – 14 г, жиры- 18 г, углеводы – 14 г.

 

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Публикация от Владимир Голокоз • ЗОЖ • ПП (@vladimir_health)

Мимоза

Ингредиенты

  • 180 г тунца в собственном соку
  • 200 г вареной моркови
  • 200 г репчатого лука
  • 4 вареных яйца
  • 200 г греческого йогурта
  • соль
  • перец
  • лимонный сок

Приготовление

  1. Приготовить соус – смешать греческий йогурт, соль, перец и лимонный сок.
  2. Измельчить овощи с помощью терки или ножа.
  3. Выложить ингредиенты слоями – тунец, лук, яйца, морковь.
  4. Каждый слой смазать соусом.
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КБЖУ на порцию – 252 ккал, белки – 23 г, жиры – 11 г, углеводы – 13 г.

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