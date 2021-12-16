16 декабря 2021, 12:44 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Закуски — важная составляющая новогоднего меню. Украинские хозяйки уже начали искать рецепты полезных и одновременно оригинальных блюд. Факты ICTV собрали интересные рекомендации от украинских фудблогеров. Закуска Мандаринки Ингредиенты 300 г куриного филе

3 яйца

100 г твердого сыра

160 г йогурта без сахара

300 г моркови

приправа чесночная Читайте также: Чем заменить майонез? Рецепт диетического соуса к новогоднему столу Приготовление Отварить куриное филе, яйца и морковь. Сыр и яйца натереть на мелкой терке. Нарезать филе мелкими кусочками. Поместить его в тазик, добавить тертые яйца, сыр, йогурт и приправу. Смешать все. Сформировать из смеси шарики, придавая форму мандаринок. Морковь натереть на мелкой терке, покрыть ею шарики. Украсить мандаринки зеленью. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ireshal Закуска Елочные игрушки Ингредиенты 400 г куриного филе

150 г твердого сыра

2 яйца

хумус

молоко

3 зубчика чеснока

укроп

соль

орехи

оливки

красная паприка

куркума

зелень на выбор Приготовление Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. Нарезать его кубиками. Яйца отварить и натереть на мелкой терке. Сыр измельчить с помощью терки. Укроп мелко нарезать, чеснок подавить. Смешать все ингредиенты, добавить сметану, хумус и молоко, посолить по вкусу. Сформировать шарики. Украсить их с помощью орехов, паприки, оливок, зелени, куркумы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina) Закуска Елочки Ингредиенты 1 плавленый сырок

крекеры соленые круглые

2 яйца

1-2 зубчика чеснока

зерна граната для украшения

свежий укроп для украшения

морковь вареная для украшения

соль по вкусу Читайте также: Новогодний салат Оливье: как приготовить полезное и низкокалорийное блюдо Приготовление Плавленый сырок натираем на терке с мелкими отверстиями. Яйца заранее отвариваем до готовности около 10 минут после закипания воды, охлаждаем, натираем на терке и соединяем с сырной массой. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем к яйцам и сыру. Смесь заправляем майонезом, солим по вкусу, тщательно перемешиваем до однородного состояния. Из полученной сырно-яичной массы формируем небольшие одинакового размера конусы. Укроп нарезаем максимально мелко. Конус со всех сторон обваливаем в измельченной зелени укропа. Затем каждый конус устанавливаем на круглые соленые крекеры. Чтобы они лучше держались и не падали. Из вареной моркови вырезаем маленькие звездочки с помощью формочки или ножа и устанавливаем их на верхушку елочек. Из граната делаем елочные украшения. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk) Фото: dina_liashyk

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