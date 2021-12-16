Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Видео Тіло

Мандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столу

16 декабря 2021, 12:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Мандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столу

Закуски — важная составляющая новогоднего меню. Украинские хозяйки уже начали искать рецепты полезных и одновременно оригинальных блюд.

Факты ICTV собрали интересные рекомендации от украинских фудблогеров.

Закуска Мандаринки

Ингредиенты

  • 300 г куриного филе
  • 3 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 160 г йогурта без сахара
  • 300 г моркови
  • приправа чесночная
Читайте также:
майонезЧем заменить майонез? Рецепт диетического соуса к новогоднему столу

Приготовление

  1. Отварить куриное филе, яйца и морковь.
  2. Сыр и яйца натереть на мелкой терке.
  3. Нарезать филе мелкими кусочками.
  4. Поместить его в тазик, добавить тертые яйца, сыр, йогурт и приправу. Смешать все.
  5. Сформировать из смеси шарики, придавая форму мандаринок.
  6. Морковь натереть на мелкой терке, покрыть ею шарики.
  7. Украсить мандаринки зеленью.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от @ireshal

Закуска Елочные игрушки

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе
  • 150 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • хумус
  • молоко
  • 3 зубчика чеснока
  • укроп
  • соль
  • орехи
  • оливки
  • красная паприка
  • куркума
  • зелень на выбор

Приготовление

  1. Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. Нарезать его кубиками.
  2. Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
  3. Сыр измельчить с помощью терки.
  4. Укроп мелко нарезать, чеснок подавить.
  5. Смешать все ингредиенты, добавить сметану, хумус и молоко, посолить по вкусу.
  6. Сформировать шарики.
  7. Украсить их с помощью орехов, паприки, оливок, зелени, куркумы.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina)

Закуска Елочки

Ингредиенты

  • 1 плавленый сырок
  • крекеры соленые круглые
  • 2 яйца
  • 1-2 зубчика чеснока
  • зерна граната для украшения
  • свежий укроп для украшения
  • морковь вареная для украшения
  • соль по вкусу
Читайте также:
Мандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столуНовогодний салат Оливье: как приготовить полезное и низкокалорийное блюдо

Приготовление

  1. Плавленый сырок натираем на терке с мелкими отверстиями.
  2. Яйца заранее отвариваем до готовности около 10 минут после закипания воды, охлаждаем, натираем на терке и соединяем с сырной массой.
  3. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем к яйцам и сыру.
  4. Смесь заправляем майонезом, солим по вкусу, тщательно перемешиваем до однородного состояния.
  5. Из полученной сырно-яичной массы формируем небольшие одинакового размера конусы.
  6.  Укроп нарезаем максимально мелко. Конус со всех сторон обваливаем в измельченной зелени укропа.
  7. Затем каждый конус устанавливаем на круглые соленые крекеры. Чтобы они лучше держались и не падали.
  8. Из вареной моркови вырезаем маленькие звездочки с помощью формочки или ножа и устанавливаем их на верхушку елочек.
  9. Из граната делаем елочные украшения.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk)

Фото: dina_liashyk

Теги
Кулінарні рецепти , меню , Меню на Новий рік , Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка