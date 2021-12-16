Закуски — важная составляющая новогоднего меню. Украинские хозяйки уже начали искать рецепты полезных и одновременно оригинальных блюд.
Факты ICTV собрали интересные рекомендации от украинских фудблогеров.
Закуска Мандаринки
Ингредиенты
- 300 г куриного филе
- 3 яйца
- 100 г твердого сыра
- 160 г йогурта без сахара
- 300 г моркови
- приправа чесночная
Приготовление
- Отварить куриное филе, яйца и морковь.
- Сыр и яйца натереть на мелкой терке.
- Нарезать филе мелкими кусочками.
- Поместить его в тазик, добавить тертые яйца, сыр, йогурт и приправу. Смешать все.
- Сформировать из смеси шарики, придавая форму мандаринок.
- Морковь натереть на мелкой терке, покрыть ею шарики.
- Украсить мандаринки зеленью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Закуска Елочные игрушки
Ингредиенты
- 400 г куриного филе
- 150 г твердого сыра
- 2 яйца
- хумус
- молоко
- 3 зубчика чеснока
- укроп
- соль
- орехи
- оливки
- красная паприка
- куркума
- зелень на выбор
Приготовление
- Отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. Нарезать его кубиками.
- Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
- Сыр измельчить с помощью терки.
- Укроп мелко нарезать, чеснок подавить.
- Смешать все ингредиенты, добавить сметану, хумус и молоко, посолить по вкусу.
- Сформировать шарики.
- Украсить их с помощью орехов, паприки, оливок, зелени, куркумы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Закуска Елочки
Ингредиенты
- 1 плавленый сырок
- крекеры соленые круглые
- 2 яйца
- 1-2 зубчика чеснока
- зерна граната для украшения
- свежий укроп для украшения
- морковь вареная для украшения
- соль по вкусу
Приготовление
- Плавленый сырок натираем на терке с мелкими отверстиями.
- Яйца заранее отвариваем до готовности около 10 минут после закипания воды, охлаждаем, натираем на терке и соединяем с сырной массой.
- Чеснок пропускаем через пресс, добавляем к яйцам и сыру.
- Смесь заправляем майонезом, солим по вкусу, тщательно перемешиваем до однородного состояния.
- Из полученной сырно-яичной массы формируем небольшие одинакового размера конусы.
- Укроп нарезаем максимально мелко. Конус со всех сторон обваливаем в измельченной зелени укропа.
- Затем каждый конус устанавливаем на круглые соленые крекеры. Чтобы они лучше держались и не падали.
- Из вареной моркови вырезаем маленькие звездочки с помощью формочки или ножа и устанавливаем их на верхушку елочек.
- Из граната делаем елочные украшения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фото: dina_liashyk