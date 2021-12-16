Закуски – важлива складова новорічного меню. Українські господині вже почали шукати рецепти корисних та водночас оригінальних страв.
Факти ICTV зібрали цікаві рекомендації від українських фудблогерів.
Закуска Мандаринки
Інгредієнти
- 300 г курячого філе
- 3 яйця
- 100 г твердого сиру
- 160 г йогурту без цукру
- 300 г моркви
- приправа часникова
Приготування
- Відварити куряче філе, яйця та моркву.
- Сир та яйця натерти на дрібній тертці.
- Нарізати філе дрібними шматочками.
- Помістити його в тазик, додати терті яйця, сир, йогурт та приправу. Змішати все.
- Сформувати з суміші кульки, надаючи форму мандаринок.
- Моркву натерти на дрібній тертці, покрити нею кульки.
- Прикрасити мандарини зеленню.
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Закуска Ялинкові іграшки
Інгредієнти
- 400 г курячого філе
- 150 г твердого сиру
- 2 яйця
- хумус
- молоко
- 3 зубчики часнику
- кріп
- сіль
- горіхи
- оливки
- червона паприка
- куркума
- зелень на вибір
Приготування
- Відварити куряче філе з лавровим листом та запашним перцем. Нарізати кубиками.
- Яйця відварити та натерти на дрібній тертці.
- Сир подрібнити за допомогою тертки.
- Кріп дрібно нарізати, часник подавити.
- Змішати всі інгредієнти, додати сметану, хумус та молоко, посолити за смаком.
- Сформувати кульки.
- Прикрасити їх за допомогою горіхів, паприки, оливок, зелені, куркуми.
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Закуска Ялинки
Інгредієнти
- 1 плавлений сирок
- крекери солоні круглі
- 2 яйця
- 1-2 зубчики часнику
- зерна граната для прикраси
- свіжий кріп для прикраси
- морква варена для прикраси
- сіль за смаком
Приготування
- Плавлений сир натираємо на тертці з дрібними отворами.
- Яйця заздалегідь відварюємо до готовності близько 10 хвилин після закипання води, охолоджуємо, натираємо на тертці та з’єднуємо з сирною масою.
- Часник пропускаємо через прес, додаємо до яєць та сиру.
- Суміш заправляємо майонезом, солимо до смаку, ретельно перемішуємо до однорідного стану.
- З одержаної сирно-яєчної маси формуємо невеликі однакового розміру конуси.
- Кріп нарізаємо максимально дрібно. Конус з усіх боків обвалюємо у подрібненій зелені кропу.
- Потім кожен конус встановлюємо на круглі солоні крекери. Щоб вони краще трималися та не падали.
- З вареної моркви вирізаємо маленькі зірочки за допомогою форми або ножа і встановлюємо їх на верхівку ялинок.
- З граната робимо ялинкові прикраси.
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Фото: dina_liashyk