16 Грудня 2021, 12:44 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Закуски – важлива складова новорічного меню. Українські господині вже почали шукати рецепти корисних та водночас оригінальних страв. Факти ICTV зібрали цікаві рекомендації від українських фудблогерів. Закуска Мандаринки Інгредієнти 300 г курячого філе

3 яйця

100 г твердого сиру

160 г йогурту без цукру

300 г моркви

приправа часникова Читайте також: Чим замінити майонез? Рецепт дієтичного соусу до новорічного столу Приготування Відварити куряче філе, яйця та моркву. Сир та яйця натерти на дрібній тертці. Нарізати філе дрібними шматочками. Помістити його в тазик, додати терті яйця, сир, йогурт та приправу. Змішати все. Сформувати з суміші кульки, надаючи форму мандаринок. Моркву натерти на дрібній тертці, покрити нею кульки. Прикрасити мандарини зеленню. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ireshal Закуска Ялинкові іграшки Інгредієнти 400 г курячого філе

150 г твердого сиру

2 яйця

хумус

молоко

3 зубчики часнику

кріп

сіль

горіхи

оливки

червона паприка

куркума

зелень на вибір Приготування Відварити куряче філе з лавровим листом та запашним перцем. Нарізати кубиками. Яйця відварити та натерти на дрібній тертці. Сир подрібнити за допомогою тертки. Кріп дрібно нарізати, часник подавити. Змішати всі інгредієнти, додати сметану, хумус та молоко, посолити за смаком. Сформувати кульки. Прикрасити їх за допомогою горіхів, паприки, оливок, зелені, куркуми. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рецепти | Фудблог | Оля (@olha.holovina) Закуска Ялинки Інгредієнти 1 плавлений сирок

крекери солоні круглі

2 яйця

1-2 зубчики часнику

зерна граната для прикраси

свіжий кріп для прикраси

морква варена для прикраси

сіль за смаком Читайте також: Новорічний салат Олів’є: як приготувати корисну та низькокалорійну страву Приготування Плавлений сир натираємо на тертці з дрібними отворами. Яйця заздалегідь відварюємо до готовності близько 10 хвилин після закипання води, охолоджуємо, натираємо на тертці та з’єднуємо з сирною масою. Часник пропускаємо через прес, додаємо до яєць та сиру. Суміш заправляємо майонезом, солимо до смаку, ретельно перемішуємо до однорідного стану. З одержаної сирно-яєчної маси формуємо невеликі однакового розміру конуси. Кріп нарізаємо максимально дрібно. Конус з усіх боків обвалюємо у подрібненій зелені кропу. Потім кожен конус встановлюємо на круглі солоні крекери. Щоб вони краще трималися та не падали. З вареної моркви вирізаємо маленькі зірочки за допомогою форми або ножа і встановлюємо їх на верхівку ялинок. З граната робимо ялинкові прикраси. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИНА | ПРОСТЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ (@dina_liashyk) Фото: dina_liashyk

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.