Новий рік – не привід забувати про правильне харчування. Тим паче є чимало рецептів корисних і низькокалорійних страв, ніж традиційні святкові салати.
До речі, навіть олів’є, шубу і мімозу можна зробити кориснішими і дієтичнішими, якщо прибрати з них майонез і замінити деякі компоненти.
Консультант із харчування Володимир Голокоз поділився корисними рецептами новорічних салатів.
Олів’є
Інгредієнти
- 200 г курячої грудки
- 2 яйця
- 1 авокадо
- 1 морква
- 200 г зеленого горошку
- 2 свіжі огірки
- пучок зеленої цибулі
- 200 г грецького йогурту
- сіль
- перець
Приготування
- Курячу грудку і моркву відварити або запекти.
- Яйця відварити.
- Усі інгредієнти подрібнити, висипати у тарілку та перемішати.
- Заправити грецьким йогуртом, посолити та поперчити до смаку.
КБЖВ на порцію – 231 ккал, білки – 19 г, жири – 12 г, вуглеводи – 10 г.
Шуба
Інгредієнти
- 200 г філе оселедця слабосоленого
- 200 г вареної моркви
- 200 г вареного буряку
- 3 варені яйця
- 1 авокадо
- 200 г грецького йогурту
- 1 ч. л. гірчиці
- сіль
- перець
Приготування
- Приготувати заправку – для цього змішати йогурт, гірчицю, сіль та перець.
- Всі овочі натерти на тертці, порізати рибу.
- Викласти інгредієнти шарами – авокадо, оселедець, моркву, яйця, буряк.
- Кожен шар змастити заправкою.
КБЖВ на порцію – 289 ккал, білки – 14 г, жири – 18 г, вуглеводи – 14 г.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мімоза
Інгредієнти
- 180 г тунця у власному соку
- 200 г вареної моркви
- 200 г цибулі
- 4 варені яйця
- 200 г грецького йогурту
- сіль
- перець
- лимонний сік
Приготування
- Приготувати соус – змішати грецький йогурт, сіль, перець та лимонний сік.
- Подрібнити овочі за допомогою терки чи ножа.
- Викласти інгредієнти шарами – тунець, цибуля, яйця, морква.
- Кожен шар змастити соусом.
КБЖВ на порцію – 252 ккал, білки – 23 г, жири – 11 г, вуглеводи – 13 г.