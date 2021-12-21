Новий рік – не привід забувати про правильне харчування. Тим паче є чимало рецептів корисних і низькокалорійних страв, ніж традиційні святкові салати.

До речі, навіть олів’є, шубу і мімозу можна зробити кориснішими і дієтичнішими, якщо прибрати з них майонез і замінити деякі компоненти.

Консультант із харчування Володимир Голокоз поділився корисними рецептами новорічних салатів.

Олів’є

Інгредієнти

200 г курячої грудки

2 яйця

1 авокадо

1 морква

200 г зеленого горошку

2 свіжі огірки

пучок зеленої цибулі

200 г грецького йогурту

сіль

перець

Приготування

Курячу грудку і моркву відварити або запекти. Яйця відварити. Усі інгредієнти подрібнити, висипати у тарілку та перемішати. Заправити грецьким йогуртом, посолити та поперчити до смаку.

КБЖВ на порцію – 231 ккал, білки – 19 г, жири – 12 г, вуглеводи – 10 г.

Шуба

Інгредієнти

200 г філе оселедця слабосоленого

200 г вареної моркви

200 г вареного буряку

3 варені яйця

1 авокадо

200 г грецького йогурту

1 ч. л. гірчиці

сіль

перець

Приготування

Приготувати заправку – для цього змішати йогурт, гірчицю, сіль та перець. Всі овочі натерти на тертці, порізати рибу. Викласти інгредієнти шарами – авокадо, оселедець, моркву, яйця, буряк. Кожен шар змастити заправкою.

КБЖВ на порцію – 289 ккал, білки – 14 г, жири – 18 г, вуглеводи – 14 г.

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Мімоза

Інгредієнти

180 г тунця у власному соку

200 г вареної моркви

200 г цибулі

4 варені яйця

200 г грецького йогурту

сіль

перець

лимонний сік

Приготування

Приготувати соус – змішати грецький йогурт, сіль, перець та лимонний сік. Подрібнити овочі за допомогою терки чи ножа. Викласти інгредієнти шарами – тунець, цибуля, яйця, морква. Кожен шар змастити соусом.

КБЖВ на порцію – 252 ккал, білки – 23 г, жири – 11 г, вуглеводи – 13 г.