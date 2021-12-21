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Без майонеза – як приготувати корисні олів’є, шубу та мімозу

21 Грудня 2021, 17:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Без майонеза – як приготувати корисні олів’є, шубу та мімозу

Новий рік – не привід забувати про правильне харчування. Тим паче є чимало рецептів корисних і низькокалорійних страв, ніж традиційні святкові салати.

До речі, навіть олів’є, шубу і мімозу можна зробити кориснішими і дієтичнішими, якщо прибрати з них майонез і замінити деякі компоненти.

Консультант із харчування Володимир Голокоз поділився корисними рецептами новорічних салатів.

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Олів’є

Інгредієнти

  • 200 г курячої грудки
  • 2 яйця
  • 1 авокадо
  • 1 морква
  • 200 г зеленого горошку
  • 2 свіжі огірки
  • пучок зеленої цибулі
  • 200 г грецького йогурту
  • сіль
  • перець

Приготування

  1. Курячу грудку і моркву відварити або запекти.
  2. Яйця відварити.
  3. Усі інгредієнти подрібнити, висипати у тарілку та перемішати.
  4. Заправити грецьким йогуртом, посолити та поперчити до смаку.

КБЖВ на порцію – 231 ккал, білки – 19 г, жири – 12 г, вуглеводи – 10 г.

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Шуба

Інгредієнти

  • 200 г філе оселедця слабосоленого
  • 200 г вареної моркви
  • 200 г вареного буряку
  • 3 варені яйця
  • 1 авокадо
  • 200 г грецького йогурту
  • 1 ч. л. гірчиці
  • сіль
  • перець

Приготування

  1. Приготувати заправку – для цього змішати йогурт, гірчицю, сіль та перець.
  2. Всі овочі натерти на тертці, порізати рибу.
  3. Викласти інгредієнти шарами – авокадо, оселедець, моркву, яйця, буряк.
  4. Кожен шар змастити заправкою.

КБЖВ на порцію – 289 ккал, білки – 14 г, жири – 18 г, вуглеводи – 14 г.

 

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Публикация от Владимир Голокоз • ЗОЖ • ПП (@vladimir_health)

Мімоза

Інгредієнти

  • 180 г тунця у власному соку
  • 200 г вареної моркви
  • 200 г цибулі
  • 4 варені яйця
  • 200 г грецького йогурту
  • сіль
  • перець
  • лимонний сік

Приготування

  1. Приготувати соус – змішати грецький йогурт, сіль, перець та лимонний сік.
  2. Подрібнити овочі за допомогою терки чи ножа.
  3. Викласти інгредієнти шарами – тунець, цибуля, яйця, морква.
  4. Кожен шар змастити соусом.
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КБЖВ на порцію – 252 ккал, білки – 23 г, жири – 11 г, вуглеводи – 13 г.

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