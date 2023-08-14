В последнее время ученые и медики все больше обращают внимание на возможную взаимосвязь между депрессией и раком. Но специалисты не подтверждают гипотезу о риске развития рака у людей с депрессией.

Депрессия — это психическое расстройство, характеризующееся подавленным настроением, потерей энергии и интереса к жизни, плохим самочувствием. Рак — это аномальный рост и деление клеток, что может влиять на органы и различные системы.

Механизмы, лежащие в основе этих заболеваний, разные, но существует мнение, что некоторые биологические процессы могут способствовать развитию обоих состояний.

Предыдущие исследования ученых показывают, что воспалительные медиаторы, такие как цитокины, могут влиять на рост и распространение раковых клеток. В то же время воспалительный отклик может быть изменен из-за психологического стресса, вызванного депрессией. Это может создать благоприятную среду для роста раковых клеток.

Депрессия на самом деле может привести к дисфункции иммунной системы. Слабая иммунная система не способна к мощной защите организма, поэтому он становится более уязвимым к развитию различных заболеваний. К тому же, стресс, сопровождающий депрессию, влияет на уровень гормонов (например, кортизола), что также может повысить риск развития рака. Но вряд ли депрессия и тревожность могут способствовать развитию онкологических заболеваний.

Проанализировав информацию нескольких исследований, в которых приняли участие более 300 тыс. человек, специалисты пришли к выводу, что мнение о взаимосвязи между раком, депрессией и повышенным уровнем тревожности не совсем верно. Биологические механизмы, такие как воспалительные процессы и влияние стресса на иммунную систему, действительно могут влиять на риск развития раковых заболеваний у людей с депрессией.

Однако ученые доказывают, что эта связь не является прямой и однозначной. Так, не выявлено никакой связи между депрессией или тревогой и раком молочной железы, предстательной железы, колоректальным раком и раком, связанным с употреблением алкоголя.

Таким образом, депрессия и тревога не влияют на большинство онкологических заболеваний, за исключением рака легких и рака, связанного с курением. Однако подтверждено, что лишний вес, употребление алкоголя и табака могут быть потенциальными факторами риска для развития депрессии. Чтобы поставить точку в этом вопросе, нужны дальнейшие исследования.

Источник: Acsjournals