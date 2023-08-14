Останнім часом науковці та медичні спеціалісти дедалі більше звертають увагу на можливий взаємозв’язок між депресією та раком. Але фахівці не підтверджують гіпотезу щодо ризику розвитку раку в людей із депресією.

Депресія – це психічний розлад, що характеризується пригніченим настроєм, втратою енергії та інтересу до життя, поганим самопочуттям. Рак – це аномальний ріст і поділ клітин, що може впливати на органи та різні системи.

Механізми, що лежать в основі цих захворювань, різні, але існує думка, що деякі біологічні процеси можуть призводити до розвитку обох станів.

Попередні дослідження науковців показують, що запальні медіатори, як-от цитокіни, можуть впливати на ріст і поширення ракових клітин. Водночас запальний відгук може бути змінений через психологічний стрес, спричинений депресією. Це може створити сприятливе середовище для росту ракових клітин.

Депресія насправді може призвести до дисфункції імунної системи. Слабка імунна система не здатна до потужного захисту організму, тож він стає більш вразливим до розвитку різних захворювань. До того ж стрес, який супроводжує депресію, має вплив на рівень гормонів (як-от кортизол), які також можуть вплинути на ризик розвитку раку. Але навряд чи депресія та тривожність можуть сприяти розвитку онкологічних захворювань.

Проаналізувавши інформацію кількох досліджень, у яких взяли участь понад 300 тис. осіб, фахівці дійшли висновку, що думка про взаємозв’язок між раком, депресією та підвищеним рівнем тривожності є не зовсім правильною. Біологічні механізми, як-от запальні процеси та вплив стресу на імунну систему, справді можуть впливати на ризик розвитку ракових захворювань у людей з депресією.

Проте вчені доводять, що цей зв’язок не є прямим та однозначним. Так, не виявлено ніякого зв’язку між депресією чи тривогою та раком молочної залози, передміхурової залози, колоректальним раком і раком, пов’язаним зі вживанням алкоголю.

Отже, депресія та тривога не впливають на більшість онкологічних захворювань за винятком раку легенів і раку, пов’язаного з курінням. Проте підтверждено, що зайва вага, вживання алкоголю та тютюну можуть бути потенційними факторами ризику для розвитку депресії. Щоби поставити крапку в цьому питанні, потрібні подальші дослідження.

Джерело: Acsjournals