Новое исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета в США, показало, как многие медицинские работники изменили свое мнение в отношении вакцин от Covid-19. В результате уровень вакцинации повысился до 95%.

Когда вакцины против Covid-19 стали доступны, многие медики, несмотря на то, что видели воочию разрушительные последствия вируса, заявляли, что не собираются вакцинироваться. Но их мнение очень быстро изменилось на прямо противоположное.

— Это исследование показало, что отношение медицинских работников к вакцинации против Covid-19 может измениться за очень короткий период времени, — сказал ведущий автор исследования Чарльз Эванс.

По его словам, это доказывает, что есть реальная возможность кардинально изменить решение людей не делать прививки.

Среди факторов, которые повлияли на то, что работники здравоохранения изменили свое мнение, были в частности:

четкие сообщения о безопасности вакцин

удобный доступ к прививкам в больнице

осведомленность о том, что в будущем появятся обязательные требования на рабочем месте.

Недоверие к вакцинам — серьезная проблема, которую необходимо решать в обществе в целом, и она выходит далеко за рамки данного исследования, говорят ученые.

Они призывают и дальше продолжать думать о том, как улучшить сообщения о важности прививок. Это необходимо, как в отношении Covid-19, так и для других инфекционных рисков.