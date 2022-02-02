В мире за последнюю неделю немного улучшилась ситуация с коронавирусом, в то же время уровень смертности, наоборот, вырос.

Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно данным организации, с 24 по 30 января 2022 года заболеваемость во всем мире снизилась на 2%, на планете в течение недели выявили около 22,2 млн случаев заражения вирусом.

В то же время незначительный рост выявили в западной части Тихого океана (на 37%), в Восточном Средиземноморье (на 24%), в Европе (на 7%). В остальных регионах — снижение показателей.

Что касается смертности, то показатель во всем мире увеличился на 9%. Больше всего смертей выявили в Юго-Восточной Азии (на 41%), Восточном Средиземноморье (на 32%) и Америке (на 16%).

Всего же в мире за семь дней зафиксировали более 59 тыс. смертей, вызванных коронавирусом.

В Украине же продолжается ухудшение ситуации с коронавирусом, за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 35 014 человек, из них 4 190 детей и 940 медработников. За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 4 314 человек.

Источник: ВОЗ