У світі протягом останнього тижня трішки поліпшилася ситуація з коронавірусом, водночас рівень смертності, навпаки, зріс.

Про це повідомили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у щотижневому епідеміологічному бюлетені.

Згідно з даними організації, з 24 до 30 січня 2022 року захворюваність у всьому світі знизилася на 2%, на планеті протягом тижня виявили близько 22,2 млн випадків зараження вірусом.

Водночас незначне зростання виявили у західній частині Тихого океану (на 37%), у Східному Середземномор’ї (на 24%), у Європі (на 7%). У решті регіонів – зниження показників.

Щодо смертності, то показник у всьому світі збільшився на 9%. Найбільше смертей виявили у Південно-Східній Азії (на 41%), Східному Середземномор’ї (на 32%) та Америці (на 16%).

Загалом же у світі за сім днів було зафіксовано понад 59 тис. смертей, спричинених коронавірусом.

В Україні ж наразі продовжується погіршення ситуації з коронавірусом, за минулу добу Covid-19 підтверджено у 35 014 осіб, з них 4 190 дітей і 940 медпрацівників. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 4 314 осіб.

Джерело: ВООЗ