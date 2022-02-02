За час пандемії троє медиків загинули у пожежах, пов’язаних з використанням кисню – МОЗ

Протягом пандемії коронавірусу на території України загинули три медики під час пожежі у закладах, де лікують хворих на Covid-19, пов’язаних з використанням кисню для надання допомоги пацієнтам.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я на запит українських ЗМІ. Ще один медичний працівник травмувався під час однієї з пожеж.

У відповіді МОЗ України не уточнили, скільки пацієнтів загинули та постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.

Директорка директорату медичних послуг Олександра Машкевич наголосила, що для стандартного лікування Covid-пацієнтів залучають всі наявні ресурси, щоб забезпечити доступ у закладах охорони здоров’я до кисневої терапії.

Вона запевнила, що МОЗ України постійно комунікує з місцевою та обласною владою щодо дотримання правил протипожежної безпеки під час використання медичних газів.

Станом на 1 лютого 2022 року, за день до лікарень госпіталізували 2 069 Covid-хворих. За добу коронавірус в Україні виявили у 30 768 людей (серед них є 4 056 дітей та 377 медичних працівників).