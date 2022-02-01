Дослідження вчених з Ексетерського університету у Великій Британії показало, що варіант Омікрон довше за всі інші штами коронавірусу зберігається на пластикових поверхнях і на шкірі, що збільшує ймовірність його поширення через дотик.

– Наше дослідження показало, що на пластикових і шкіряних поверхнях варіанти Альфа, Бета, Дельта і Омікрон демонстрували більш ніж в два рази тривалий час виживання і зберігали інфекційність понад 16 годин на поверхні шкіри, – пояснюють автори.

Омікрон на пластику

Згідно з дослідженням, на пластикових поверхнях:

початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 56 годин

Альфа-варіант живе 191,3 години

Бета-варіант живе 156,6 години

Гамма-варіант живе 59,3 години

Дельта-варіант живе 114 годин

Омікрон-варіант 193,5 години.

Омікрон на шкірі

Дослідники також виявили, що різні варіанти вірусу виживають на шкірі протягом часу різної тривалості:

початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 8,6 години

Альфа-варіант живе 19,6 години

Бета-варіант живе 19,1 години

Гамма-варіант живе 11 годин.

Дельта-варіант живе 16,8 години

Омікрон-варіант живе 21,1 години.

Дослідження також показало, що нанесення дезінфікуючого засобу на спиртовій основі на шкіру рук робить всі варіанти SARS-CoV-2 нешкідливими протягом 15 секунд.

Миття рук – це завжди хороша практика, запевняють дослідники.

Джерело: MedicalNewsToday