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Не торкайтеся! Вчені розповіли, як найлегше заразитися Омікроном в побуті

1 Лютого 2022, 15:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Дослідження вчених з Ексетерського університету у Великій Британії показало, що варіант Омікрон довше за всі інші штами коронавірусу зберігається на пластикових поверхнях і на шкірі, що збільшує ймовірність його поширення через дотик.

– Наше дослідження показало, що на пластикових і шкіряних поверхнях варіанти Альфа, Бета, Дельта і Омікрон демонстрували більш ніж в два рази тривалий час виживання і зберігали інфекційність понад 16 годин на поверхні шкіри, – пояснюють автори.

Омікрон на пластику

Згідно з дослідженням, на пластикових поверхнях:

  • початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 56 годин
  • Альфа-варіант живе 191,3 години
  • Бета-варіант живе 156,6 години
  • Гамма-варіант живе 59,3 години
  • Дельта-варіант живе 114 годин
  • Омікрон-варіант 193,5 години.
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Омікрон на шкірі

Дослідники також виявили, що різні варіанти вірусу виживають на шкірі протягом часу різної тривалості:

  • початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 8,6 години
  • Альфа-варіант живе 19,6 години
  • Бета-варіант живе 19,1 години
  • Гамма-варіант живе 11 годин.
  • Дельта-варіант живе 16,8 години
  • Омікрон-варіант живе 21,1 години.

Дослідження також показало, що нанесення дезінфікуючого засобу на спиртовій основі на шкіру рук робить всі варіанти SARS-CoV-2 нешкідливими протягом 15 секунд.

Миття рук – це завжди хороша практика, запевняють дослідники.

Джерело: MedicalNewsToday

Теги
Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , Штам Омікрон
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