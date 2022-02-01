Дослідження вчених з Ексетерського університету у Великій Британії показало, що варіант Омікрон довше за всі інші штами коронавірусу зберігається на пластикових поверхнях і на шкірі, що збільшує ймовірність його поширення через дотик.
– Наше дослідження показало, що на пластикових і шкіряних поверхнях варіанти Альфа, Бета, Дельта і Омікрон демонстрували більш ніж в два рази тривалий час виживання і зберігали інфекційність понад 16 годин на поверхні шкіри, – пояснюють автори.
Омікрон на пластику
Згідно з дослідженням, на пластикових поверхнях:
- початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 56 годин
- Альфа-варіант живе 191,3 години
- Бета-варіант живе 156,6 години
- Гамма-варіант живе 59,3 години
- Дельта-варіант живе 114 годин
- Омікрон-варіант 193,5 години.
Омікрон на шкірі
Дослідники також виявили, що різні варіанти вірусу виживають на шкірі протягом часу різної тривалості:
- початкова версія SARS-CoV-2 виживає протягом 8,6 години
- Альфа-варіант живе 19,6 години
- Бета-варіант живе 19,1 години
- Гамма-варіант живе 11 годин.
- Дельта-варіант живе 16,8 години
- Омікрон-варіант живе 21,1 години.
Дослідження також показало, що нанесення дезінфікуючого засобу на спиртовій основі на шкіру рук робить всі варіанти SARS-CoV-2 нешкідливими протягом 15 секунд.
Миття рук – це завжди хороша практика, запевняють дослідники.
Джерело: MedicalNewsToday