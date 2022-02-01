Британські медики назвали основні симптоми нового підвиду ВА.2 варіанту коронавірусу Омікрон, який зараз стрімко поширюється світом. Один з його проявів – безперервний кашель.
На відповідний висновок фахівців посилається Національна система охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.
Основні симптоми BA.2
Отже, як свідчать британські лікарі, головними симптомами підвиду ВА.2 є:
- висока температура
- безперервний кашель
- втрата або зміна нюху і смаку.
Повідомляється, що в разі появи цих респіраторних симптомів слід якомога швидше звернутися по медичну допомогу і зробити відповідне тестування на коронавірус.
На думку вчених, підвид Омікрона ВА.2 в 1,5 раза більш заразний, ніж його вихідний штам. Однак поки що немає свідчень того, що вакцина від Covid-19 знижує ефективність проти симптомів хвороби.
Нагадаємо, що коронавірус ВА.2 відзначений експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я як новий варіант для відстеження.
Зазначається, що BA.2 має багато загальних мутацій з вихідним варіантом Омікрон. Але разом з тим ВА.2 має кілька нових мутацій, які потенційно можуть вплинути на його функціонування. Саме за цими особливостями ВООЗ попросила уважно стежити вчених.