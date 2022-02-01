Британские медики назвали основные симптомы нового подвида ВА.2 варианта коронавируса Омикрон, который сейчас стремительно распространяется по миру. Одно из его проявлений – непрерывный кашель.

На соответствующее заключение специалистов ссылается Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании.

Основные симптомы BA.2

Итак, как свидетельствуют британские врачи, главными симптомами подвида ВА.2 являются:

высокая температура

непрерывный кашель

потеря или изменение обоняния и вкуса.

Сообщается, что при появлении этих респираторных симптомов следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и сделать соответствующее тестирование на коронавирус.

По мнению ученых, подвид Омикрона ВА.2 в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм. Однако пока нет свидетельств того, что вакцина от Covid-19 снижает эффективность против симптомов болезни.

Напомним, что коронавирус ВА.2 отмечен экспертами Всемирной организации здравоохранения как новый вариант для отслеживания.

Отмечается, что BA.2 имеет много общих мутаций с исходным вариантом Омикрон. Но вместе с тем ВА.2 обладает несколькими новыми мутациями, которые потенциально могут повлиять на его функционирование. Именно за этими особенностями ВОЗ попросила внимательно следить ученых.