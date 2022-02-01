Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Ожидается и в Украине: симптомы подвида Омикрона ВА.2

1 февраля 2022, 10:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Британские медики назвали основные симптомы нового подвида ВА.2 варианта коронавируса Омикрон, который сейчас стремительно распространяется по миру. Одно из его проявлений – непрерывный кашель.

На соответствующее заключение специалистов ссылается Национальная система здравоохранения (NHS) Великобритании.

Основные симптомы BA.2

Итак, как свидетельствуют британские врачи, главными симптомами подвида ВА.2 являются:

  • высокая температура
  • непрерывный кашель
  • потеря или изменение обоняния и вкуса.

Сообщается, что при появлении этих респираторных симптомов следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью и сделать соответствующее тестирование на коронавирус.

По мнению ученых, подвид Омикрона ВА.2 в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм. Однако пока нет свидетельств того, что вакцина от Covid-19 снижает эффективность против симптомов болезни.

Читайте также:
коронавирусСнова резкий рост: за минувшие сутки в Украине зафиксировано 30 768 новых случаев Covid-19

Напомним, что коронавирус ВА.2 отмечен экспертами Всемирной организации здравоохранения как новый вариант для отслеживания.

Отмечается, что BA.2 имеет много общих мутаций с исходным вариантом Омикрон. Но вместе с тем ВА.2 обладает несколькими новыми мутациями, которые потенциально могут повлиять на его функционирование. Именно за этими особенностями ВОЗ попросила внимательно следить ученых.

Источник
Daily Express
Теги
Вакцинация , Великобритания , Коронавирус Covid-19 , Штамм Омикрон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь