Коронавирус ВА.2, который ученые уже успели в шутку назвать сыном Омикрона, поскольку является его подвидом, отмечен экспертами Всемирной организации здравоохранения как новый вариант для отслеживания.

Отмечается, что BA.2 имеет много общих мутаций с исходным вариантом Омикрон. Но вместе с тем ВА.2 обладает несколькими новыми мутациями, которые потенциально могут повлиять на его функционирование. Именно за этими особенностями ВОЗ попросила внимательно следить ученых.

— Нам нужно ответить на несколько важных вопросов, — сказал профессор инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Рочестера Эдвард Уолш.

По его словам, эти вопросы звучат так:

насколько хорошо современные вакцины защищают от ВА.2

будут ли по-прежнему работать используемые в настоящее время моноклональные антитела и лекарства

вызывает ли ВА.2 более тяжелое заболевание.

Известно, что на данный момент BA.2 был обнаружен в 49 странах и 17 штатах США. Всего зарегистрировано более 10 800 случаев заражения ВА.2.

По мнению ученого, пока рано говорить, является ли этот подвид поводом для беспокойства. Поскольку появление новых вариантов и их подвидов не является неожиданным. Как это было в случае с Дельта-вариантом, который дал сразу три подвида, и они ни к чему не привели.

Поэтому профессор Уолш не хочет делать прогнозов. Он по-прежнему надеется, что BA.2 не вызовет более тяжелого заболевания, не ускользнет от вакцин и мы благополучно будем и дальше приближаться к фазе пандемии, когда коронавирусная болезнь будет протекать все менее и менее тяжело.

В североафриканском Алжире ученые зарегистрировали ранее неизвестный подвид Омикрона – ВА.2. Он стремительно распространяется по стране.