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Быстро распространяется: в Алжире обнаружен подвид Омикрона ВА.2

31 января 2022, 11:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В североафриканском Алжире ученые зарегистрировали ранее неизвестный подвид Омикрона – ВА.2. Он стремительно распространяется по стране.

Об этом сообщил генеральный директор Института Пастера.

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Согласно статистике Минздрава, за минувшие сутки в Алжире зарегистрированы свыше 1 700 новых случаев инфицирования Covid-19 и 10 смертей. С начала пандемии здесь заболели почти 250 тыс. человек и свыше 6,5 тыс. умерли.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию, в организме южноафриканки, страдавшей ВИЧ-инфекцией и не лечившейся должным образом, респираторный вирус Covid-19 в течение девяти месяцев получил по меньшей мере 21 мутацию.

Источник: National Post 

Теги
Алжир , Коронавирус Covid-19 , Штамм Омикрон
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