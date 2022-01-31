В североафриканском Алжире ученые зарегистрировали ранее неизвестный подвид Омикрона – ВА.2. Он стремительно распространяется по стране.

Об этом сообщил генеральный директор Института Пастера.

Согласно статистике Минздрава, за минувшие сутки в Алжире зарегистрированы свыше 1 700 новых случаев инфицирования Covid-19 и 10 смертей. С начала пандемии здесь заболели почти 250 тыс. человек и свыше 6,5 тыс. умерли.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию, в организме южноафриканки, страдавшей ВИЧ-инфекцией и не лечившейся должным образом, респираторный вирус Covid-19 в течение девяти месяцев получил по меньшей мере 21 мутацию.

Источник: National Post