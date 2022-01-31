С сегодняшнего дня, 31 января, в Украине набрал силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно документу, работники ряда учреждений и организаций, которые не получили хотя бы один вакцинальный укол, будут отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Речь идет о работниках:

центральных органов исполнительной власти

местных государственных администраций

учебных заведений

медицинских учреждений

коммунальных предприятий

стратегически важных объектов.

Согласно приказу Минздрава, все отстраненные от работы по причине отсутствия Covid-вакцинации останутся без заработной платы на период с 31 января до первой прививки от смертельно опасного вируса.

Действие приказа не распространяется на тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам по состоянию своего здоровья, о чем свидетельствуют медицинские заключения.