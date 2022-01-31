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Вакцинация

Кого сегодня не допустят к работе: вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации

31 января 2022, 10:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
отстранение от работы
Источник: Depositphotos

С сегодняшнего дня, 31 января, в Украине набрал силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Согласно документу, работники ряда учреждений и организаций, которые не получили хотя бы один вакцинальный укол, будут отстранены от выполнения своих служебных обязанностей.

Речь идет о работниках:

  • центральных органов исполнительной власти
  • местных государственных администраций
  • учебных заведений
  • медицинских учреждений
  • коммунальных предприятий
  • стратегически важных объектов.
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Согласно приказу Минздрава, все отстраненные от работы по причине отсутствия Covid-вакцинации останутся без заработной платы на период с 31 января до первой прививки от смертельно опасного вируса.

Действие приказа не распространяется на тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам по состоянию своего здоровья, о чем свидетельствуют медицинские заключения.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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