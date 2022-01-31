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Вакцинація

Кого сьогодні не допустять до роботи: набув чинності наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію

31 Січня 2022, 10:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
отстранение от работы
Джерело: Depositphotos

Відсьогодні, 31 січня, в Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції. Згідно з документом, працівники низки установ і організацій, які не отримали хоча б один вакцинальний укол, будуть відсторонені від виконання своїх службових обов’язків.

Йдеться про працівників:

  • центральних органів виконавчої влади
  • місцевих державних адміністрацій
  • навчальний заклад
  • медичних установ
  • комунальних підприємств
  • стратегічно важливих об’єктів.
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Згідно з наказом МОЗ, всі відсторонені від роботи через відсутність Covid-вакцинації залишаться без заробітної плати на період з 31 січня до першого щеплення від смертельно небезпечного вірусу.

Дія наказу не поширюється на тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень за станом свого здоров’я, про що свідчать медичні висновки.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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