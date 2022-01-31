Відсьогодні, 31 січня, в Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про обов’язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції. Згідно з документом, працівники низки установ і організацій, які не отримали хоча б один вакцинальний укол, будуть відсторонені від виконання своїх службових обов’язків.

Йдеться про працівників:

центральних органів виконавчої влади

місцевих державних адміністрацій

навчальний заклад

медичних установ

комунальних підприємств

стратегічно важливих об’єктів.

Згідно з наказом МОЗ, всі відсторонені від роботи через відсутність Covid-вакцинації залишаться без заробітної плати на період з 31 січня до першого щеплення від смертельно небезпечного вірусу.

Дія наказу не поширюється на тих, хто має абсолютні протипоказання до щеплень за станом свого здоров’я, про що свідчать медичні висновки.