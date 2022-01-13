МОЗ нарешті звернуло увагу на невакцинованих пенсіонерів і врешті запустило програму вакцинації на селі за допомогою спеціальних мобільних бригад.

Літні люди опинились практично незахищеними від смертельно небезпечного вірусу. Їхати в райцентр комусь далеко, хтось боїться щеплюватись. Когось переконали, що цього робити не слід, причому нерідко таку контрпропаганду ведуть самі лікарі. А в селі місцевий лікар та священник – люди безумовного авторитету.

Тому агітацію на корить щеплення тут проводити особливо важливо. Оскільки відсутність переконливої і авторитетної інформації призводить до того, що в Україні від коронавірусу найчастіше помирають саме нещеплені селяни.

Харківська область

Під дверима маніпуляційного кабінету в селищі Зарожному неподалік Харкова – кілька пенсіонерів. Сьогодні тут день щеплень. Пан Микола приїхав з дружиною, ще й сусіда взяв. Це для них вже друга вакцинація. Обидві дози були китайською вакциною CoronaVac.

У Зарожному 400 жителів, на вакцинацію записалися лише 16. Медсестра місцевого фельдшерсько-акушерського пункту Валентина Бичкова нарікає, що людей не злякала навіть смерть від Covid-19 двох односельців.

Пенсіонери вакцинувалися б і раніше, якби не треба було їхати в район. Щеплювати безпосередньо в селі почали два місяці тому.

Закарпатська область

На Закарпатті ситуація ще гірша. Хоча тут навіть у найвіддаленіші села бригади для вакцинації їздять давно – в області досить розгалужена мережа виїзних пунктів. Та все одно селяни пасивні.

– Здійснюємо такі візити, щоб зрозуміти, які є проблеми. Щоб підвищити рівень вакцинаціі у територіальних громадах, до когось потрібно достукатися, з кимось просто порозмовляти, – розповідає член комунікаційної групи Віталій Дупин.

Дві дози у Закарпатській області отримали лише 22% населення. І це – незважаючи на переконання медиків і дані про важкі і смертельні випадки коронавірусної інфекції серед літніх людей.

Черкаська область

Така ж сама ситуація майже в усіх регіонах. У селі Сагунівка на Черкащині, де майже 1 900 жителів, вакцинованих лише чверть. На початку кампанії усіх сповістили про можливість щепитися. Свідомі відгукнулись відразу.

На сьогодні тут повністю щепилися 27 людей. З них семеро бустерною дозою. Невакциновані ж пояснювати свою позицію особливо не хочуть.

Рівненська область

А це село Грем’яче на Рівненщині. Тут щепились менше 10% людей похилого віку. Хтось не хоче їхати до іншого села, хтось ігнорує вакцинальні заклики.

Місцева фельдшерка спочатку складає список охочих щепитися, а тоді привозить з райцентру необхідну кількість доз і сама робить вакцинальні ін’єкції.