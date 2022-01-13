Минздрав наконец-то обратил внимание на невакцинированных пенсионеров и наконец запустил программу Covid-вакцинации на селе с помощью специальных мобильных бригад.

Пожилые люди оказались практически незащищенными от смертельно опасного вируса. Ехать в райцентр кому-то далеко, кто-то боится прививаться. Кого-то убедили, что этого делать не следует, причем нередко такую контрпропаганду ведут сами медики. А в селе местный врач — человек безусловного авторитета.

Поэтому агитацию за прививку от коронавируса здесь проводить особенно важно. Поскольку отсутствие убедительной и авторитетной информации приводит к тому, что в Украине от Covid-19 чаще всего умирают именно непривитые селяне.

Харьковская область

Под дверью манипуляционного кабинета в поселке Зарожном недалеко от Харькова — несколько пенсионеров. Сегодня здесь день прививок. Николай приехал с женой, еще и соседа взял. Это для них уже вторая вакцинация. Обе дозы были сделаны китайской вакциной CoronaVac.

В Зарожном 400 жителей, на вакцинацию записались всего 16. Медсестра местного фельдшерско-акушерского пункта Валентина Бычкова сетует, что людей не испугала даже смерть от Covid-19 двух односельчан.

Пенсионеры вакцинировались бы и раньше, если бы не надо было ехать в райцентр.

Закарпатская область

На Закарпатье ситуация еще хуже. Хотя здесь даже в самые отдаленные села бригады для вакцинации ездят давно — в области достаточно разветвленная сеть выездных пунктов. Но все равно селяне пассивны.

— Совершаем такие визиты, чтобы понять, какие есть проблемы. Чтобы повысить уровень вакцинации в территориальных общинах, к кому нужно достучаться, с кем-то просто поговорить, — рассказывает член коммуникационной группы Виталий Дупин.

Две дозы в Закарпатской области получили лишь 22% населения. И это -несмотря на убеждения медиков и данные о тяжелых и смертельных случаях коронавирусной инфекции среди пожилых людей.

Черкасская область

Такая же ситуация почти во всех регионах. В селе Сагуновка Черкасской области, где почти 1 900 жителей, вакцинированных только четверть. В начале кампании всех известили о возможности привиться. Сознательные отозвались сразу.

На сегодня здесь полностью привились 27 человек. Из них семеро бустерной дозой. Невакцинированные же объяснять свою позицию особо не хотят.

Ровенская область

А это село Гремячее на Ровенщине. Здесь привились менее 10% пожилых людей. Кто-то не хочет ехать в другое село кто-то игнорирует вакцинальные призывы.

Местная фельдшерка сначала составляет список желающих привиться, а потом привозит из райцентра необходимое количество доз и сама делает вакцинальные инъекции.