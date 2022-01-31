У північноафриканському Алжирі вчені зареєстрували раніше невідомий підвид Омікрона – ВА.2. Він стрімко поширюється по країні.

Про це повідомив генеральний директор Інституту Пастера.

Згідно зі статистикою МОЗ, за минулу добу в Алжирі зареєстровано понад 1 700 нових випадків інфікування на Covid-19 і 10 смертей. Від початку пандемії тут захворіли майже 250 тис. осіб і понад 6,5 тис. померли.

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням, в організмі південноафриканки, що страждала на ВІЛ-інфекцію і не лікувалася належним чином, респіраторний вірус Covid-19 протягом дев’яти місяців отримав щонайменше 21 мутацію.

Джерело: National Post