Згідно з дослідженням, в організмі південноафриканки, яка страждала від ВІЛ-інфекції та не лікувалася належним чином, респіраторний вірус Covid-19 протягом дев’яти місяців отримав принаймні 21 мутацію.

Після того, як 22-річна дівчина почала приймати антиретровірусні препарати, що використовуються для лікування ВІЛ, її імунна система зміцнилася, і вона змогла подолати інфекцію Covid-19 протягом шести-дев’яти тижнів. Це показали дослідження, проведені вченими з Стелленбоша та Університету Квазулу-Натал. Дослідження не було рецензовано.

Результати досліджень доповнюють докази того, що Covid-19 може швидко мутувати, коли його переносять люди з ослабленим імунітетом, наприклад ті, хто не приймає ліки для лікування ВІЛ, і це може призвести до розвитку нових варіантів.

Бета-варіант, яким була інфікована пацієнтка у дослідженні, був виявлений у Південній Африці, як і Омікрон.

– Цей випадок, як і інші раніше, описує потенційний шлях для появи нових варіантів, — сказали вчені, підкресливши, що це й досі гіпотеза.

Досвід дослідників підтверджує попередні повідомлення про те, що ефективне антиретровірусне лікування є ключем до контролю таких подій.

Дослідження нового штаму Омікрон, що виник в результаті мутацій коронавірусу, показують, що на нього хворіють люди, середній вік яких 30,8 років. Інкубаційний період його менший за Дельту – близько трьох діб. Заразність у три рази більша.