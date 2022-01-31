Согласно исследованию, в организме южноафриканки, страдавшей ВИЧ-инфекцией и не лечившейся должным образом, респираторный вирус Covid-19 в течение девяти месяцев получил по меньшей мере 21 мутацию.

После того, как 22-летняя девушка начала принимать антиретровирусные препараты, используемые для лечения ВИЧ, ее иммунная система укрепилась и смогла преодолеть инфекцию Covid-19 в течение шести-девяти недель. Это показали исследования, проведенные учеными из Стелленбоша и Университета Квазулу-Натал. Исследование не было рецензировано.

Результаты исследований дополняют доказательства того, что Covid-19 может быстро мутировать, когда его переносят люди с ослабленным иммунитетом, например те, кто не принимает лекарства для лечения ВИЧ, и это может привести к развитию новых вариантов.

Бета-вариант, которым была заражена пациентка в исследовании, был обнаружен в Южной Африке, как и Омикрон.

— Этот случай, как и другие раньше, описывает потенциальный путь для появления новых вариантов, — сказали ученые, подчеркнув, что это все еще гипотеза.

Опыт исследователей подтверждает предварительные сообщения о том, что эффективное антиретровирусное лечение является ключом к контролю таких событий.

Исследования нового штамма Омикрон, возникшего в результате мутаций коронавируса, показывают, что им болеют люди, средний возраст которых 30,8 лет. Инкубационный период его меньше Дельты — около трех суток. Заразность в три раза больше.