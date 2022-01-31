У США люди змушені ходити на роботу з підтвердженим коронавірусом, оскільки їхнє керівництво наполягає на тому, щоб вони продовжували працювати. Водночас йдеться про людей, які працюють у сфері обслуговування.

У рамках проєкту Shift науковці вивчили досвід американців, зайнятих у сфері послуг.

– Відсутність оплачуваної відпустки через хворобу та глибокий рівень економічної незахищеності – це певною мірою статус-кво для більшої частини цієї робочої сили. Це означає, що якщо ви пропускаєте роботу, ви відмовляєтесь від мінімальної заробітної плати та ставите під загрозу свою роботу, – зазначила співзасновниця The Shift Project та доцент соціології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, професор Крістен Гаркнетт.

Фахівці зібрали історії людей, які були змушені працювати під час коронавірусу.

Так, співробітниця, яка працює продавцем ліків у великій аптечній мережі, розповіла, що мала позитивний результат на коронавірус, і приблизно у той же час у неї стався викидень. Її менеджер наполягав на тому, щоб вона прийшла на роботу, бо ніхто не міг замінити її зміни.

– Я не просила про якесь особливе лікування. Я просто хотіла трішки співчуття, щоб мати час, щоб вилікуватися й мати кращий душевний стан, – зазначила вона.

Нічний аудитор у готелі у Флінті (штат Мічиган) також розповів, що був змушений вийти на роботу, коли у нього все ще був позитивний результат на коронавірус.

І таких історій чимало. Фахівці так їх пояснюють.

– Є ймовірність, що роботодавці навмисне недоукомплектовують персонал, бо намагаються мінімізувати витрати на робочу силу. Немає норми достатньої кількості персоналу, – додала Гаркнетт.

Проте такі дії неприпустимі. Вони сприяють подальшому поширенню коронавірусу у світі.

Джерело: Insider