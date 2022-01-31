В США люди вынуждены ходить на работу с подтвержденным коронавирусом, поскольку их руководство настаивает на том, чтобы они продолжали работать. При этом речь идет о людях, задействованных в сфере обслуживания.

В рамках проекта Shift ученые изучили опыт американцев, занятых в сфере услуг.

— Отсутствие оплачиваемого отпуска по болезни и глубокий уровень экономической незащищенности — это своего рода статус-кво для большей части этой рабочей силы. Это означает, что если вы пропускаете работу, вы отказываетесь от минимальной заработной платы и ставите под угрозу свою работу, — отметила соучредитель The Shift Project и доцент социологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, профессор Кристен Харкнетт.

Специалисты собрали истории людей, которые были вынуждены работать при коронавирусе.

Так, сотрудница, работающая продавцом лекарств в крупной аптечной сети, рассказала, что у нее был положительный результат на коронавирус, и примерно в то же время случился выкидыш. Ее менеджер настаивал на том, чтобы она пришла на работу, потому что никто не мог заменить ее смену.

— Я не просила о каком-то особом лечении. Я просто хотела немного сочувствия, чтобы получить время, чтобы вылечиться и быть в лучшем душевном состоянии, — отметила она.

Ночной аудитор в отеле во Флинте (штат Мичиган) также рассказал, что был вынужден выйти на работу, когда у него все еще был положительный результат на коронавирус.

И таких историй немало. Специалисты так объясняют их.

— Есть вероятность, что работодатели намеренно недоукомплектовывают персонал, потому что они пытаются минимизировать затраты на рабочую силу. Не существует нормы достаточного количества персонала, — добавила Харкнетт.

Однако такие действия недопустимы. Они способствуют дальнейшему распространению коронавируса в мире.

Источник: Insider