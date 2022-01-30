Деякі люди з тривалим Covid-19 можуть мати приховані пошкодження в легенях, які, ймовірно, є причиною виникнення в них задишки. Ці пошкодження є мікроскопічними, і їх не видно на КТ (комп’ютерній томографії) та рентгенівських знімках.

До такого висновку дійшли вчені з Великої Британії за підсумками невеликого пілотного дослідження.

У дослідженні взяла участь команда науковців із Оксфорда, Манчестера, Шеффілда та Кардіффа. До нього були залучені три групи людей:

• 11 осіб, які не потребували госпіталізації після зараження коронавірусом, проте протягом тривалого часу відчували задишку (як симптом тривалого Covid-19);

• 12 осіб, які були госпіталізовані, але не мали симптомів тривалого Covid-19;

• контрольна група з 13 здорових людей.

Вчені використали новий підхід, розроблений Університетом Шеффілда. Так, учасники дослідження вдихали газ ксенон під час МРТ (магнітно-резонансної томографії). Цей газ можна візуально прослідкувати під час сканування. Відтак, науковці змогли простежити, наскільки добре він потрапляє з легенів у кровотік.

Це контрастує з комп’ютерною томографією, яка показує лише структуру легень.

Дослідники виявили, що в більшості людей із тривалим Covid-19 переміщення газу було менш ефективним, ніж у здорових людей. Такі “значні порушення транспортування” газу з легень у кров спостерігалися навіть у випадках, коли якщо інші тести були в нормі.

Такі ж аномалії були виявлені в пацієнтів, яких госпіталізували з більш важким перебігом коронавірусу.

Дослідники дійшли висновку, що тривалу задишку після перенесеного захворювання на коронавірус можуть спричинити мікроскопічні ушкодження в структурі легень, які неможливо виявити за допомогою звичайних тестів.

– Зараз існують важливі питання, на які потрібно відповісти. Наприклад, скільки пацієнтів із тривалим Covid-19 матимуть аномальні результати сканування, значення виявленої нами аномалії, причина патології та її віддаленні наслідки. Як тільки ми зрозуміємо механізми, що викликають ці симптоми, у нас буде більше можливостей для розробки ефективніших методів лікування, – наголосив один із керівників дослідження, професор Фергус Глісон.

Для підтвердження результатів учені планують провести більш детальне дослідження із залученням до 400 учасників.

Нещодавно шведські вчені визначили фактори, які ще на початковому етапі розвитку коронавірусу дозволяють передбачити ймовірність виникнення в пацієнта тривалого Covid-19.