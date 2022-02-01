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Жизнь, почти как до пандемии. Дания с 1 февраля отменила карантинные меры

1 февраля 2022, 08:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дания

В Дании с 1 февраля 2022 года отменили все карантинные ограничения, поскольку страна больше не классифицирует вирус как социально-критическую болезнь.

Согласно новым правилам, в Дании больше не будут требовать обязательно носить маски и показывать сертификаты о вакцинации для входа в общественные места.

Кроме того, не будет применяться требование к путешественникам по прибытию сдавать тест и проходить карантин.

Меры будут действовать временно, до 28 февраля 2022 года.

Тем не менее, некоторые из требований для въезда будут продолжать применяться, по крайней мере, до конца февраля, поскольку правительство определяет новые, упрощенные правила въезда.

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Не рано ли страна приняла такое решение, покажет время. Однако если вспышка заболеваемости не будет наблюдаться, это будет означать, что коронавирус все же можно обуздать и вернуться к тому ритму жизни, который был до пандемии.

Сейчас в мире продолжает распространяться коронавирус, очередная вспышка заболеваемости фиксируется и в Украине. Поэтому следует серьезно относиться к карантинным ограничениям и вакцинации от вируса.

Источник: SchengenVisaInfo.com

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